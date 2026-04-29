El jefe de Gabinete negó gastos del Estado en los vuelos de su pareja

- Publicidad -

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Durante la sesión justificó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, dentro de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei en la aeronave ARG 01 rumbo a Nueva York. El funcionario rechazó la existencia de cualquier tipo de delito y defendió la legalidad de su patrimonio integral.

Para argumentar la falta de irregularidades, el responsable de la cartera ministerial detalló la logística del viaje hacia Estados Unidos. Angeletti abordó el vuelo oficial de salida del país en calidad de invitada exclusiva. La cónyuge del ministro retornó al territorio nacional a través de un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026.

La Justicia analizó la documentación vinculada a los manifiestos de vuelo y las resoluciones aprobatorias del traslado. Los tribunales archivaron la causa tras comprobar la debida autorización de la misión. El expediente judicial acreditó la nula utilización de fondos del Estado para costear gastos de viáticos, alojamiento o comida de la pasajera.

- Publicidad -

Frente a los legisladores, el vocero cuestionó las denuncias previas. “Esto prueba que cuando se le permite a la Justicia actuar se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara“, afirmó. El titular de la Jefatura de Gabinete ratificó que sus disculpas públicas operaron como una herramienta utilizada por la oposición para obstaculizar la administración nacional.

El escrutinio parlamentario abarcó también los movimientos turísticos personales del dirigente. Adorni exigió diferenciar sus actos de gobierno de su vida privada y confirmó que afrontó personalmente los pagos de todos sus viajes familiares. Calificó como falsas y tendenciosas las versiones públicas sobre el supuesto financiamiento de sus vacaciones a través de terceros.

El funcionario avanzó en su declaración para desmentir contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío. Ambos compartieron un vuelo privado hacia la ciudad uruguaya de Punta del Este durante los recientes feriados de carnaval.

Respecto al régimen de transparencia institucional, el ministro aportó los plazos administrativos oficiales. Presentará la nueva declaración jurada correspondiente a su patrimonio integral antes de la fecha de vencimiento fijada para el 31 de julio. Las actuaciones tramitadas ante la Oficina Anticorrupción mantienen carácter reservado y ya ingresaron a la órbita de los juzgados competentes.

El informe culminó con la negación rotunda de vínculos comerciales directos o indirectos entre el Estado y Bettina Angeletti. Adorni descartó cualquier incumplimiento al régimen de incompatibilidades de la Ley de Ética Pública y contrastó la situación actual del Ejecutivo con la de gestiones anteriores, recordando que ex funcionarios poseen actualmente condenas firmes. (Agencia OPI Santa Cruz)