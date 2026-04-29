Condenan a un hombre a 20 años por abuso sexual de una joven

(OPI TdF) – El Tribunal de Juicio de Río Grande condenó a 20 años de prisión a un hombre de Tolhuin por abusar sexualmente de una joven, quien se quitó la vida tiempo después de haber denunciado el abuso.
La víctima sufrió abuso durante ocho años con el imputado que fue detenido recién en 2025.
El fallo marca un precedente dado que no se pudo contar con el testimonio de la víctima quien padeció los abusos entre 2008 al 2016.
La denuncia fue radicada en 2019 y recayó en el juzgado del entonces juez Daniel César Hernández.
Durante el juicio declararon testigos del relato de la víctima que permitieron reconstruir los hechos de abuso.
El tribunal integrado por Juan José Varela, Pedro Fernández y Fernando González resolvieron condenar al acusado por los “delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal y corrupción de menores agravada, en un número indeterminado de hechos”.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 13 de mayo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)