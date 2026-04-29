Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández por los seguros

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La Sala IV revocó la medida penal contra el expresidente. Los magistrados ordenaron emitir una nueva resolución tras el pedido de falta de mérito ejecutado por la propia fiscalía.

La Cámara Federal de Casación anuló la resolución que confirmaba el procesamiento del expresidente Alberto Fernández. El máximo tribunal penal falló a favor del exmandatario en la causa Seguros, expediente que investiga presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública“.

Mediante una votación dividida, la Sala IV dispuso desestimar la carga penal vigente. Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo emitieron los votos mayoritarios para dejar sin efecto el fallo previo y obligar al sistema judicial a redactar una nueva decisión.

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En disidencia actuó el camarista Gustavo Hornos. El magistrado rechazó los argumentos de sus pares y exigió mantener firme el procesamiento contra el extitular del Ejecutivo.

El sustento de la anulación provino del accionar de José Agüero Iturbe. El fiscal ante la Cámara Federal afirmó carecer de elementos probatorios suficientes para sostener la acusación formal contra el acusado.

Bajo la estricta premisa legal “no hay juez sin acusador”, los magistrados que conformaron la mayoría justificaron la marcha atrás en el expediente. El tribunal remarcó la inusual coincidencia de criterios procesales entre la órbita de la acusación pública y los representantes legales del exmandatario.

Tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron formalmente durante las audiencias revocar el procesamiento y dictar la inmediata falta de mérito. (Agencia OPI Santa Cruz)