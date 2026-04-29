Cruces y chicanas en el informe de gestión de Manuel Adorni

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Fuertes cruces verbales, apodos irónicos y reproches patrimoniales dominaron el paso del jefe de Gabinete por el Congreso. La oposición fustigó la exposición oficial y reclamó silencio a las bancas libertarias.

La sesión informativa del jefe de Gabinete Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados derivó en un áspero enfrentamiento con los bloques opositores. La legisladora nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aprovechó su tiempo de intervención para interrogar al funcionario sobre su incremento patrimonial y le asignó un particular apodo.

Fiel a su estilo punzante, la excandidata presidencial bautizó al funcionario como “aloe vera“. La referente del PTS justificó la ironía al sostener que al jefe de ministros “cada día le descubren más propiedades“, provocando un murmullo inmediato entre los presentes en el recinto.

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Minutos después, la dirigente de izquierda elevó el tono del reclamo y lo acusó de adoptar una actitud de “gallito”. Bregman apuntó directo contra la estrategia parlamentaria del oficialismo y le recriminó al funcionario la necesidad de asistir al parlamento amparado por la figura del máximo mandatario nacional.

“Si sos tan gallito, ¿por qué tuviste que venir con Javier Milei para que se tire arriba de la granada?”, disparó la diputada. Previamente, la legisladora había calificado la extensa exposición oficial como un intento deliberado de “venir acá a aburrirnos con tus mentiras“.

Las exigencias patrimoniales dominaron el cierre del discurso de la representante de la izquierda. Bregman exigió explicaciones sobre el nivel de vida del vocero y contrastó sus ingresos con sus presuntos egresos. “¿Cómo es posible que usted gane en pesos pero gaste en dólares? ¿Cómo puede ser que la casta tenga miedo y usted viaje en aviones privados?“, fustigó desde su banca.

El clima de tensión sumó un capítulo de ironía durante el turno de Sergio Palazzo. El diputado nacional de Unión por la Patria y líder del gremio La Bancaria interrumpió su alocución ante los constantes murmullos y gritos provenientes del sector que ocupan los legisladores oficialistas.

Frente a la interrupción constante, el dirigente sindical le exigió al titular de la Cámara baja, Martín Menem, que ordenara el debate. “¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito?”, reclamó Palazzo, desatando risas generalizadas.

El sorpresivo comentario distendió momentáneamente al propio legislador riojano. El presidente de la cámara festejó la humorada del bancario y procedió a exigir silencio en la sala para garantizar la continuidad del informe. (Agencia OPI Santa Cruz)