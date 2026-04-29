SSServicios lanza SSSeguridad: monitoreo inteligente en Gallegos

- Publicidad -

La compañía de telecomunicaciones integró herramientas de control inteligente a su oferta de internet y telefonía. La primera etapa del despliegue comercial abarca exclusivamente a la capital de la provincia.

La operadora de telecomunicaciones SSServicios lanzó al mercado local SSSeguridad, una nueva división de negocios destinada al control de viviendas, organizaciones y comercios mediante tecnología inteligente. La compañía oficializó la apertura de esta cartera de productos en Río Gallegos para complementar sus prestaciones vigentes de internet, televisión digital y telefonía móvil, según se desprende de la información oficial comunicada por la firma.

Esta expansión comercial persigue el objetivo de posicionar a la empresa como un proveedor integral dentro de la región. El diseño de la propuesta apunta a facilitar la gestión de los espacios privados mediante sistemas de acceso cotidiano y operatividad simple.

- Publicidad -

Esteban Garzo, Project Manager de SSSeguridad, detalló la ingeniería detrás del lanzamiento. El directivo explicó que el equipo técnico dedicó los últimos meses a estructurar de manera sostenida una alternativa acorde a las demandas de los usuarios. “La tecnología avanza constantemente y la seguridad dejó de ser un servicio aislado para convertirse en una parte fundamental del ecosistema“, justificó el responsable del área.

El ejecutivo sumó definiciones sobre la operatividad del sistema. Garzo apuntó que el enfoque corporativo radica en integrar herramientas que aseguren el control, la obtención de información y la tranquilidad diaria de las personas.

Desde la gerencia general también argumentaron los motivos de la ampliación. Sebastián Souto, CEO de SSServicios, enmarcó la llegada de esta unidad operativa dentro de la evolución permanente que experimenta el mercado. El empresario remarcó que la firma monitorea las exigencias de los clientes para adaptar su grilla de prestaciones de forma continua.

“La incorporación de SSSeguridad es un paso natural en ese camino“, subrayó la máxima autoridad de la empresa. Souto insistió en que desarrollan soluciones orientadas no solo a conectar a los usuarios, sino también a acompañar y mejorar el desarrollo estructural de los clientes y empresas.

La comercialización de este paquete rige actualmente en una fase inicial exclusiva para los clientes radicados en la ciudad de Río Gallegos. La operadora canaliza las consultas técnicas y habilitaciones a través de la web oficial de SSSeguridad, la plataforma de mensajería WhatsApp y la sucursal física que la firma gestiona en la calle Presidente Raúl Alfonsín 433. (Agencia OPI Santa Cruz)