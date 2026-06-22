Delincuentes faenaron dos toros en la Misión Salesiana de Río Grande

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(OPI TdF). La Misión Salesiana de Río Grande informó que delincuentes faenaron dos toros reproductores de alto valor genético y cuyos ejemplares integraban el trabajo educativo y productivo de la escuela técnica.

El director de la institución, Roberto Castillo confirmó la información sobre el caso de cuatrerismo indicando que delincuentes faenaron dos toros reproductores en la zona de Cabo Domingo, lo que provocó importantes pérdidas económicas y afectó directamente el trabajo educativo y productivo en el establecimiento.

Tras constatar movimiento en el campo, efectivos policiales llegaron hasta el lugar y encontraron un toro faenado y otro gravemente herido durante la madrugada del viernes.

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“Nos mataron dos toros que estaban destinados a la reproducción y a la mejora genética de la raza Hereford” dijo Castillo y sostuvo que son ejemplares “especialmente adquiridos para fortalecer la producción ganadera y la formación práctica de los estudiantes que asisten a la institución”.

Los animales tienen un valor estimado entre 4 a 5 millones de pesos y el ataque afecta al trabajo de docentes y alumnos que participan de las tareas agropecuarias.

También destacó que los animales “habían sido vacunados recientemente. Por lo cual la carne podría representar riesgos sanitarios para quienes la consuman, especialmente si fue comercializada de manera clandestina”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)