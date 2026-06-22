Chubut gasta 8690 millones mensuales en educación

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(OPI Chubut) – El informe oficial de la cartera educativa provincial excluye otros 5.200 millones de pesos destinados a los salarios de los colegios de gestión privada, social y transferidos dentro del territorio chubutense.

El Ministro de Educación de Chubut abrió los registros contables del funcionamiento escolar para exponer que el sistema público y subvencionado consume 8.690 millones de pesos mensuales por fuera de la masa salarial docente general. La difusión de los datos oficiales busca justificar la readecuación de partidas y la cancelación de deudas heredadas en la provincia.

El documento ministerial confirma el envío mensual de 2.350 millones de pesos directos a las escuelas privadas del territorio provincial.

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La administración del gobernador Ignacio Torres enfrenta la presión presupuestaria en transporte con un esquema compartido. El Ministerio de Educación aporta 500 millones de pesos al mes para el traslado escolar, mientras que el Ministerio de Gobierno inyecta 1.100 millones de pesos adicionales en el mismo período.

La cartera educativa distribuye el resto de las erogaciones mensuales fijas mediante el siguiente esquema de partidas:

Los comedores escolares demandan 1.200 millones de pesos .

. El pago de becas absorbe 650 millones de pesos .

. Las sedes y delegaciones ministeriales gastan 400 millones de pesos .

. El funcionamiento directo de las escuelas insume 400 millones de pesos .

. El pago a monotributistas requiere 450 millones de pesos .

. Los convenios con municipalidades representan 300 millones de pesos .

. Las refacciones edilicias directas totalizan 300 millones de pesos .

. El adicional de la Policía del Chubut en las escuelas cuesta 200 millones de pesos .

en las escuelas cuesta . Los sistemas informáticos demandan 130 millones de pesos .

. El rubro limpieza utiliza 84 millones de pesos .

. Los alquileres de oficinas y espacios deportivos suman 67 millones de pesos .

. Las compras de útiles de oficina insumen 27 millones de pesos .

. Los contratos y pasantías estatales cuestan 25 millones de pesos.

El mantenimiento de la infraestructura escolar básica recibe 500 millones de pesos cada treinta días en toda la provincia. El bloque patagónico sigue de cerca este esquema de costos operativos, donde los recursos trimestrales destinados a gas, leña y combustible apenas alcanzan los 7 millones de pesos. (Agencia OPI Chubut)