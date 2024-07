El caso Loan, un test de la incapacidad judicial, policial y falta de reacción operativa. Alerta Sofía es solo un título y la ineficacia se recubre de un acto político circense del gobierno nacional

(Por: Rubén Lasagno) – “El caso Loan”, la desaparición física del niño en la localidad de 9 de Julio (provincia de Corrientes), mantiene en vilo al país pero confundidas, distraídas y perdidas en si mismas a las autoridades judiciales, los investigadores y ni hablar al poder político, provincial y nacional, que sobreactúan para simular que saben lo que hacen, pero en realidad están muy lejos de actuar eficientemente en la búsqueda de chico y la captura de los responsables.

Todo indica que Loan está muy lejos de la localidad de 9 de Julio y posiblemente de Corrientes y hasta del país. Algo que en la coyuntura mediática nadie dice: la trata de persona es el delito que más dinero mueve en el mundo y es el que dispone de una logística más grande y fabulosa de la que se tenga conocimiento.

Denuncia o distracción

La denuncia de Laudelina, la tía de Loan, no ha podido encontrar un asidero en la realidad, pero ha logrado un objetivo fundamental, si el delito es la trata de persona: produjo un cambio de enfoque en la búsqueda, movió todo el aparato tecnológico y científico y hasta puso en ridículo a los sectores políticos provinciales y nacionales; es decir, ha resultado altamente funcional a la dispersión de la atención y los recursos que deberían estar volcados a la búsqueda de un niño raptado, pero a casi 20 días del hecho, a las autoridades judiciales y los investigadores se le diluyen las posibilidades atadas al tiempo y las posibilidades ciertas de hallar con vida al niño.

Un despliegue tecnológico de gran espectacularidad pero de dudosa eficiencia, llegó a Corrientes 14 días después de la desaparición de Loan. Un enorme dron de búsqueda, con alcance de 100 kms que hubiera sido ideal tener en las primeras 10 horas de desaparecida la criatura, sobrevoló la zona, no se sabía para qué, pero la difusión tan detallada de los medios técnicos por parte de los canales, parecía más orientado a mostrar la alta tecnología, que realmente a buscar a Loan.

El Dron, armado con cámara FLIR (térmica) e IR (Visión nocturna), sobrevolaba buscando el cuerpo del niño, partiendo de la teoría de que podría estar muerto y enterrado. El detalle que ninguno de los periodistas embelesados por tanto despliegue se olvidaron de preguntar, es para qué usaban una cámara térmica que refleja el calor de un animal o ser humano, si buscaban un cuerpo muerto y enterrado?. Hubiera sido mucho más efectivo conseguir varias parejas de perros especializados y peinar el terreno con estos animales.

Y si los de la cámara FLIR buscando de día un cuerpo muerto y enterrado, era ridículo, todo se hacía más patético aún cuando mostraban al dron volar “escanenando un basural” donde había basura quemándose; es decir que cualquier lectura sobre un sector de la tierra caliente, dará errores de lecturas clara y contundentes.

El caso Loan, un test de la incapacidad judicial, policial y falta de reacción operativa. Alerta Sofía es solo un título y la ineficacia se recubre de un acto político circense del gobierno nacional

Pero como si esto fuera poco, llegó a Corrientes un contingente de funcionarios, abogados, técnicos, peritos y un despliegue cinematográfico, encabezados por la Ministra Patricia Bullrich que yo me preguntaba ¿Para qué estaban allí?, sino para contaminar con tufillo político, un trabajo que debe ser rápido, claro, eficiente y efectivo.

Y así ocurrió. Como todo funcionario, tentado por aparecer proactivo, Bullrich armó una “conferencia de prensa” sin tener nada que decir y no pudo agregar un solo dato de todo lo conocido, que ayudara a saber lo que se estaba buscando y qué pistas estaban siguiendo. Todo ello con el agregado de sus declaraciones posteriores en un canal de televisión donde la Ministra aseguró que va a enviar un equipo radiográfico para radiografiar animales, ya que un cocodrilo o hasta una vaca podría tener a la criatura en su vientre (¿?).

La teoría de la que nadie quiere hablar

La teoría del secuestro del niño, es algo que si bien no se ha desechado, el hecho de no haber actuado en tiempo y forma, hace prácticamente imposible que la misma pueda ser coronada con éxito.

El problema que han tenido en este sentido es haber reaccionado varios días después cuando, se consideran cruciales las primeras 12 horas desde que se sabe de la desaparición de una persona. Ese tiempo es mucho menor si se trata de un niño y es aún menor si el lugar del que fue extraído, se encuentra cercano a una frontera internacional. Hay que recordar el caso Sofía Herrera, niña que fue secuestrada en Río Grande (Tierra del Fuego), es el caso paradigmático de la falta de reacción y capacidad para bloquear a tiempo los caminos y la frontera en un caso de robo y tráfico de personas.

Los datos iniciales sobre la desaparición de Loan indican que en principio el aviso de la desaparición del niño correntino tardó mucho tiempo (por un claro encubrimiento) y la búsqueda, varios días. En ese tiempo, el sistema de trata tuvo la posibilidad de sacar al niño de la provincia y del país, sin ningún impedimento. Estos sistemas se arman antes de cometer el delito, se emplazan los puntos de traslados, intercambio y ocultamiento y luego, se produce el rapto. Es decir que el acto de desaparición de Loan fue el último acto, no el primero y quienes hayan intervenido (familiares o amigos) son “la mano de obra”, no los responsables intelectuales. Por eso es tan importante la reacción rápida, que en este caso, no existió.

Un niño de entre pocos meses de vida y los 4 o 5 años, en el mercado de trata, tiene un “valor” de hasta 150 mil dólares, por lo tanto hay mucho dinero para repartir en las bases, para lograr que el delito se cometa y sea debidamente encubierto. Y esto puede haber sucedido en Corrientes.

El escenario en 9 de Julio y los involucrados como sospechosos de intervenir en el delito, conforman eslabones menores de este entramado. Estas bandas internacionales trabajan con compartimentos estancos, donde un estamento (en este caso quienes recolectan o levantan a la persona) desconoce a quienes los trasladan y éstos no conocen a quienes entregan a ese niño y ellos a su vez desconocen a quiénes los ocultan y obviamente el destino final de la persona. Asi funcionan estas redes en términos generales para evitar las delaciones y por ese motivo, si la denuncia no es inmediata y las autoridades no cierran rápidamente la zona, el escape está asegurado y el hallazgo de la persona, nunca va a tener éxito. Ocurrido esto, se debe aplicar lo que se denomina “investigación inversa”, es decir empezando la investigación desde el niño raptado, sus circunstancia y entornos, hacia las escalas superiores de la organización delictiva.

Tarde y sin pruebas

Loan fue secuestrado en el seno familiar, todo indica que ha sido movido de allí en la camioneta Ranger, luego pasado al auto Ford K rojo (en ambos hubo olor de Loan encontrado por los perros) y en el viaje del matrimonio a Resistencia (Chaco), el niño podría haber sido subido a otro vehículo en algún punto de la ruta, especialmente en los cruces de alguna de las rutas de la zona y sacado de allí hacia un lugar indefinido de la frontera.

De acuerdo a los datos cartográficos, de 9 de Julio hasta Resistencia (Chaco) hay 194 Kms. De 9 de Julio al cruce de la ruta 12 para Goya (zona sur) hay 9 kms de distancia. Al cruce de la ruta 123 que va para Olavarría/ Mercedes S.E hay una distancia de 9 kms desde 9 de Julio y de aquí al cruce con la ruta 118 (NE) hay 77 kms desde 9 de julio. Por otra parte si sacaron al niño por el río, desde 9 de Julio hacia el Oeste, hay 30 Kms para llegar a la costa, a donde se llega por caminos secundarios y senderos. Como se ve los posibles puntos de recambio, están muy cerca, el tiempo necesario es mínimo.

Si dentro de las primeras horas de desaparecido Loan, no se cerraron de manera inmediata estos puntos de fuga, desde el auto rojo podrían haber pasado al niño a otro que lo sacó de Corrientes y luego el matrimonio siguió su derrotero, fue a Resistencia y explicó todos y cada uno de sus movimientos, solo para embarrar la cancha y armar una coartada. Y lo peor, es que lo consiguieron.

La denominada “Alerta Sofía” es un sistema bastante endeble por cuanto tiene en su primer punto un tiempo más que discutible; dice: “Deberán pasar al menos 72 horas de su desaparición”. Setenta y dos horas es demasiada ventaja para un sistema que funciona aceitado y bien remunerado para que el delito se cometa y mucho más aún, para que sea encubierto. (Agencia OPI Santa Cruz)