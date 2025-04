Insaurralde, Piccirillo, Fariña; la trama narco y de lavadores en un país donde el “éxito” es transformar a simples muertos de hambre, en potentados

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Otra vez y van… en un país deprimido, empobrecido, con el 50% de pobres, 45% de desocupación, inflación, salarios deprimidos, economía inestable y corrupción institucionalizada en todos los niveles de gobierno, político y empresarial, no podemos hacernos los desentendido cuando aparecen manifestaciones obscenas de riquezas con nuevos ricos espontáneos que hasta ayer eran muertos de hambre y de pronto, víctimas de sus propias vanidades, surgen a la vida pública mostrando la indecencia y la inmoralidad regadas del champaña más caro, en yates, country, en fiestas fastuosas, rodeados de mujeres, lujos desmedidos y una colección de autos que solo tiene un Jeque dubaití, pero en Argentina…

FDP es un acrónimo que marca a estos personajes (Fortuna de Dudosa Procedencia) quienes despliegan un perfil inconveniente para los negocios sucios. La práctica mafiosa, dice exactamente lo contrario. Ejemplos de delincuentes financieros que contrariamente a los que hacen estos poligrillos de cuarta, cultivan el bajo perfil para no entorpecer los negocios sucios, hay muchos actualmente, pero tuvo su mejor expresión en Alfredo Yabrán quien había dicho que sacarle una foto era pegarle un tiro en la cabeza. En este caso que mencionamos en el título, los “testas” o “prestanombres”, ni siquiera llegan a calidad de mafioso o hampón, son idiotas útiles que no han podido guardar las formas, creyendo (realmente) que su poder económico era genuino.

Ese perfil subterráneo que eligen los verdaderos hampones, es lo que diferencia al delincuente “exitoso” de aquellos que no pueden dominar sus ansias de figurar y mostrar “lo que han ganado” y lo bien que les va, cuando en realidad, solo están tirándose encima la desgracia de pertenecer a un submundo para el cual no están hechos.

Sus egos, su vanidad incurable y la necesidad de figurar y “pertenecer” a un mundo imaginario del cual no son parte, sino meros testaferros de una cadena alimentaria mayor a los personajes que interpretan, los condenan por soberbios y ordinarios; es el típico rico espontáneo que muestra lo que no puede justificar y estos ejemplos mencionados en el título no solo se muestran, sino que se autoproclaman exitosos y se hacen llamar “empresario”, hasta que alguien los busca en las redes sociales, investiga su pasado y se chocan con el presente. Ellos mismos ocasionan un caos autoinfligido.

Perejiles que se creen ombúes

Martín Insaurralde era un perejil político que dentro del kirchnerismo comenzó a transitar el camino ascendente de la política corrupta que lo puso en un nivel de impunidad tan grande, que viajar con prostitutas VIP por el mundo, alquilar yates de 45 mil euros la semana y comprar Rolex y Cartier o carteras Hermes a su esposa cómplice y amantes oportunas, ha sido “natural” porque el poder político en Argentina es tan corrupto y promiscuo, que a nadie le llamó la atención, hasta que la idiotez de sus propias vanidades, plagaron las redes sociales de fotos y videos que conmovieron a los decentes y silenció al narco mundo de los compañeros de correrías, que siguen agazapados y cultivando el “perfil bajo”, al igual que Insaurralde, pero sin abandonar los negocios sucios en el conurbano y prendidos de la impunidad política.

Imputan a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero – Foto: NA

Leonardo Fariña, fue uno de los primeros en celebrar una majestuosa boda con la señorita Jelinek, sin privarse del traje blanco, la novia impoluta, las fotos en el Faena, las carpas para 400 personas con cenas regadas del mejor champaña, pero cuando los medios comenzaron a mostrar el glamour para provocar la envidia social, la carroza se le volvió zapallo, no solo a Fariña que era el perejil, sino que comenzó a provocar la caída del emporio de la corrupción K, que terminó siendo víctima de sus declaraciones de arrepentido y el testaferro Lázaro Báez, fue el principal blanco del asesor financiero que tiró del mantel y se llevó a todo el resto.

Pedido de detención inmediata para Leonardo Fariña

El último fue Elías Piccirillo un ignoto, total desconocido, absoluto marginal que estalló en riqueza y como no podía ser de otra manera, fue traicionado por su propio ego. Buscó, para mostrar su éxito, a Jésica Cirio, una mujer que aparentemente, además de tener 42 propiedades cuyo origen le cuesta justificar, coincidentemente fue esposa de Insaurralde y como Fariña y el ex intendente, se casó como un rey, solo que sin corona y con prontuario. Claro, enfundado en blancos trajes Armani y relojes de 1 millón de dólares en la muñeca, una megafiesta en el Palacio Duhau, que aportó el carísimo cátering, luego de la ceremonia, todas las cámaras, los canales y las revistas de moda, no resultó normal para un muerto de hambre, por lo tanto, sucedió lo que él buscaba: llamar la atención. Y como es de manual se precipitaron las consecuencias.

Investigación, denuncias, contradenuncias, fotos, videos de cámaras en country donde estos personajes eligen vivir, drogas y audios filtrados donde hablan de millones de dólares como el intercambio de chocolates, precipitó todo en el caso Piccirillo, como en el tema del tránsfuga Isaurralde y ante el inefable Fariña, un “cantautor” que ayudó a desbarrancar un emporio de corrupción. Por esto y no por otra cosa, muchos de estos lúmpenes, aparecen muertos.

Estamos en una sociedad donde “el parecer” es mucho más valorable que “el ser” y esto lo vemos claramente en la política donde los inútiles, corruptos, delincuente de toda laya y con antecedentes penales incluidos, siguen prendido de las listas “convenciendo” al votante de que son capaces y honestos y la sociedad, a pesar de todo, en muchos casos apuesta por ellos.

Mientras no cambiemos la matriz de selección, no tengamos un tamiz social y no contemos con una justicia más o menos independiente (pedir independencia total en Argentina es utópico), estamos en manos de las apariencias y de los aparentes. Si no afinamos el análisis y salimos de la superficialidad que nos imponen los medios y la política, no vamosa poder descubrir los chanchos y los chanchullos, a menos que aparezcan estos estúpidos como Fariña, Insaurralde y Piccirillo, ostentando lo que no es de ellos y tampoco pueden justificar.

El otro problema es que la justicia ordinaria y federal termina en ellos y nunca, jamás, en los autores intelectuales de esos delitos y estos delincuentes ostentosos, solo son y muestran la punta de un iceberg que por debajo de la superficie, llega a lo más alto de los tres poderes en cada provincia y en la nación, obviamente. (Agencia OPI Santa Cruz)