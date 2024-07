Alerta sobre la crisis de consumo que afecta a las pymes argentinas

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, ha manifestado su preocupación por la caída del consumo y sus efectos negativos en el sector. En declaraciones al programa “Buenos días Splendid” por AM 990, Rosato destacó cómo la recesión y la consecuente disminución de la demanda interna han llevado a una reducción en las ventas mes a mes. “Si los trabajadores no consumen, nosotros no vendemos”, subrayó Rosato, reflejando la crítica situación que atraviesan las pymes.

Rosato también expuso las desventajas competitivas que enfrentan las pymes argentinas frente a los productos importados, señalando que “el problema de la Argentina son los altos costos y lo que agrava la situación son las importaciones desleales”. Explicó que el país está recibiendo productos extranjeros a precios muy bajos, sin control de calidad ni salubridad. “Los productos vienen contaminados porque tienen sustancias nocivas”, afirmó, criticando las prácticas de producción en países como China.

En busca de una solución, Rosato reveló que han presentado propuestas al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para una nueva Ley Pyme que mejore las condiciones competitivas del sector. “Le mostramos al jefe de Gabinete qué necesitamos para lograr competitividad”, indicó Rosato, añadiendo que la apertura económica sin la preparación adecuada ha tenido consecuencias graves para las pymes. Advirtió que, de continuar la situación actual, muchas pymes podrían cerrar y habría numerosos despidos hacia fin de año debido a la falta de recaudación.

En línea con las demandas del gobierno, Rosato detalló que presentaron un proyecto de Ley Pyme en la Cámara de Diputados, elaborado en base a las directrices de Francos, que apunta a mejorar la competitividad del sector. La propuesta incluye la eliminación de los derechos de exportación y la reducción de impuestos que han afectado a las empresas durante muchos años, como el impuesto a las ganancias y el impuesto país. También aboga por la compensación de aranceles en productos terminados, destacando que las exportaciones están siendo perjudicadas por la baja de aranceles. (Agencia OPI Santa Cruz)