El dólar se acerca al promedio de la banda de flotación tras nueva suba

- Publicidad -

El dólar volvió a registrar un alza este jueves y se posiciona cerca del promedio de la banda de flotación establecida por el Banco Central, en medio de una aceleración en la liquidación del sector agroexportador y un repunte en la demanda por parte de importadores.

En el mercado mayorista, la divisa alcanzó los $1.170, mientras que en el Banco Nación se ofreció a $1.195. A su vez, los dólares financieros también se movieron en alza: el contado con liquidación (CCL) avanzó 1,6% y se ubicó en $1.201,20, mientras que el MEP subió 1,4% hasta los $1.184,87. El dólar blue, por su parte, se vendió a $1.225.

Estas cotizaciones colocan al dólar muy cerca del promedio de la banda de flotación establecida entre $1.000 y $1.400, cuyo punto medio se encuentra en $1.200.

- Publicidad -

El comportamiento del mercado cambiario se produce en un contexto de mayor actividad del sector agroindustrial. Este miércoles, la liquidación de divisas del agro trepó a US$ 241 millones, marcando el mayor ingreso diario desde el 19 de febrero, cuando se habían registrado US$ 330 millones. En los seis días posteriores al anuncio oficial del nuevo esquema de bandas, el promedio diario de liquidación fue de US$ 159 millones.

En el mercado interpretan que, además del mayor ingreso de divisas del agro, creció la demanda por parte de importadores, lo que ejerce presión adicional sobre la cotización del dólar. (Agencia OPI Santa Cruz)