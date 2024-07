Solo los hijos de putas son capaces de ser tan inhumanos. ¿Dónde está el gobierno que no cierra la pedorra radio Neura que se transmite por streaming?

(Por: Rubén Lasagno) – Estamos en la sociedad de las comunicaciones, la universalización de los mensajes, la apertura de los medios de expresión digital y también, el auge de la post verdad, la proliferación y el descontrol de los medios y la banalización de la profesión de “periodista y/o conductor”.

Parte de todo esto es entendible, este avance en los aspectos tecnológicos tiene un valor inconmensurable para la humanidad y hace cada vez más real la definición de aldea global que el adelantado Marshall McLuhan imprimió a principio de la década del ´60 y todos estudiamos y analizamos en la universidad, sin embargo, no siempre la condición humana acompaña estos cambios y en algunos casos, como los degenerados de una radio en Youtube llamada “Neura”, aprovechándose de esta atomización comunicacional que ofrecen las redes sociales que no están reguladas, donde cualquier pescado es pescador, nos marca lo bajo que puede llegar la condición humana cuando cualquiera puede decir cualquier cosa, un fundamento crucial en la libertad de expresión, pero donde los límites, cuando no es capaz de ponerlo cada persona, lo debe poner la justicia, actuando de oficio o los organismo de control gubernamental que son grandes, caros y en estas circunstancias demuestran que sirven para poco o nada.

Me refiero a estas basuras desconocidas, ignotas e irrelevantes, que en un programejo de la radio puesta en cualquier casa sin ningún requerimiento técnico especial más que un micrófono de 300 mil pesos y cuatro estúpidos decididos a hablar de cualquier pavada, abrieron ese micrófono a un delincuente anónimo que dijo sin filtro al aire “Hola gente le Neura, les cuento un chiste ¿Que es lo malo de que tu sobrina de 3 años tenga cáncer?, es que no la podés agarrar de los pelos cuando te la c….” y estos salvajes llamados Sergio Filiuolo, Eduardo Argüelles, Sol Pajín y Carlos Segane, más el equipo de producción que trabaja sin filtros, lejos de abortar ese mensaje absurdo y procaz, se agarraban la cabeza, se reían en clara complicidad con “el chistoso anónimo”, mientras como mayor preocupación por la bestialidad puesta al aire, uno de los energúmenos manifestaba “Boludo, chequeá chequeá…”.

Alejandro Fantino, uno de los propietarios de ese antro de boludeces on line, salió al cruce de las críticas amenazando con iniciar acciones legales a quienes criticaron duramente a ese sitio en Youtube intentando transformarse en víctima a la vez que dijo “levantar el programa” y haber echado a los responsables. La acción estuvo bien, pero solo emprendida porque roza sus propios intereses comerciales y su buen nombre y honor, ante el horrible y deleznable hecho de haber permitido que cuatro atorrantes, desocupados de la palabra, hicieran y dijeran cualquier cosa durante vaya a saber cuánto tiempo que vienen usando este recurso sin control, para engordar la billetera.

Solo el repudio público, la exposición y la crítica descarnada puede cargarse a estos tipos que parecen no tener madre, hermanas, nietas ni conciencia, solidaridad o empatía con aquellos niños que padecen este sufrimiento y el Estado, ausente de manera permanente en estos casos, tendría que prohibir la continuidad de esa radio por Youtube y procesarlos a todos al menos por pedofilia, porque quien es capaz de poner al aire a otro degenerado diciendo semejante barbaridad, debe hacerse responsable del mensaje que reproduce.

Pero nada va a pasar. Cualquier radio legalmente constituída que osara decir algo parecido, tendría al Enacom, a los organismos de Derechos del Niño, de DDHH, de la Familia y la Mujer, pidiendo su castigo, juicio y/o salida del aire; y estaría bien, es lo que corresponde. La pregunta es por qué subsisten estos nichos de impunidad, por donde degenerados y pedófilos, tienen la posibilidad de decir lo que se les ocurre, con total impunidad y sin ningún límite más que la propia conciencia de la cual carecen. (Agencia OPI Santa Cruz)