¿Axel Kicillof se “descamporiza” o el gobernador Ignacio Torres “se kirchneriza”?

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Con bombos y platillos el gobierno de Chubut anunció la llegada de quince ambulancias, “donadas” por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, quien en un rapto de “federalismo” exacerbado por los planes de Cristina Fernández de ponerlo como candidato a la presidencia en el año 2027, le ofreció este importante parque automotor al gobernador Ignacio Torres, aún cuando solo trascendieron detalles superficiales de este “convenio”, sin que se conozca la verdad del acuerdo, aunque se descarta que es eminentemente político.

No es lógico que Kicillof, gobernando una provincia donde falta de todo, entre ello el servicio asistencial en los hospitales públicos del conurbano bonaerense, con quejas explícitas de médicos y los habitantes de distintos municipio, quienes requieren mayor logística de traslado y atención en la salud de lugares olvidados en la provincia, disponga de 15 unidades nuevas para regalarle a Chubut, a cambio… de nada.

El dicho popular indica “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía” y este es el caso. Nos preguntamos ¿Cuál es la contrapartida que le ha ofrecido Ignacio Torres al elegido de CFK y cuál es el precio por tanta “amabilidad” de parte de un kirchnerista restaurado, que no se ha caracterizado, precisamente, por lo dadivoso que es?. Pero es una pregunta retórica, cuando vemos al gobernador chubutense sentado dentro de una de esas unidades usando una frase trillada en la demagogia política “…ratifico que la salud, la educación y la seguridad, no tienen color partidario“, una forma de autodefensa que usa para salir al cruce de las obvias razones de aggiornamiento político que lleva adelante con lo peor de la política nacional.

Todo mentira, construyen poder K

La opinión pública le adjudica a Axel Kicillof, una necesidad de “cortarse solo” y no seguir subsumido por La Cámpora y de allí que algunos medios, operando en este sentido, intentaron instalar una enemistad entre Kicillof y Máximo Kirchner, algo totalmente absurdo, teniendo en cuenta que el gobernador bonaerense, responde a órdenes precisa de la madre condenada del diputado nacional.

¿Axel Kicillof se “descamporiza” o el gobernador Ignacio Torres “se kirchneriza”? – Foto: NA

Kicillof, claro está y por consejos de la condenada ya sea desde el Calafate o del Instituto Patria, está construyendo un espacio político propio, con el sueño de reunir el proto peronismo, para competir en las legislativas del 2025 y de cara a las presidenciales del 2027 contra la Libertad Avanza.

Para eso necesita “remozar” al kirchnerismo para seducir a los peronistas más hostiles y cambiarle el pelaje al partido de Néstor, como cuando de llamarse Frente para la Victoria, pasó a llamarse Frente de Todos y más tarde Unión por la Patria y seguramente la serpiente volverá a cambiar la piel, pero detrás de cuyos títulos de fantasías estuvieron y están, siempre los mismos: Cristina, Máximo y el propio Axel Kicillof.

Entonces podríamos plantear una duda existencial y preguntarnos si en realidad Axel Kicillof se está “descamporizando” o el gobernador de Chubut Ignacio Torres, se está “kirchnerizando”, lo cual no es nada nuevo de observar, si tenemos en cuenta la proximidad del chubutense con elementos del riñón K, como el inefable Guillermo Moreno, con quien come asados e intercambia ideas, especialmente “de las buenas y modernas estrategias de comercialización” que tiene el ex funcionario K, patotero y energúmeno, si lo hay. Y si algo faltaba, hace unos días Máximo y Moreno tuvieron una reunión “secreta”, donde hablaron del armado político para el año próximo. Sumando los términos, se llega al mismo resultado: Torres está más cerca del kirchnerismo que del Pro.

Nadie da “algo por nada” en política. Sin duda, lejos de publicitar, como hacen los medios con intereses del entorno de Torres, las 15 ambulancias que recibe el gobernador en Chubut, debemos preguntarnos de qué manera los chubutenses vamos a pagar esos favores políticos y por qué deberíamos los ciudadanos de esta provincia, pagarle a Torres su carrera política a la liga mayor. El tiempo y los dos gobernadores que juegan a las mentiritas de patas cortas, se encargarán de demostrarlo, por más esfuerzo que ambos hagan para disimularlo. (Agencia OPI Chubut)