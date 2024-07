Huelga de hambre en Ezeiza: la dura respuesta de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió contundentemente a la huelga de hambre de los presos en el penal de Ezeiza que se oponen al nuevo sistema de manejo para reclusos de “alto riesgo”. En sus redes sociales, Bullrich afirmó: “Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden ‘abrazar a sus seres queridos’. Los narcoterroristas ya no tienen poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal”.

La huelga de hambre fue iniciada por los presos del módulo VI, pabellón C, del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Los reclusos han expresado su descontento con las nuevas restricciones, que incluyen ver a embarazadas y menores solo a través de un vidrio y estar confinados por 20 horas al día. “Es inhumano porque no nos permiten abrazar a nuestras mujeres e hijos, nos robaron todas nuestras pertenencias, no soportamos cumplir condena en estas condiciones”, declaró un preso al medio Tiempo Argentino.

El Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo fue implementado a principios de año en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson. Este sistema busca evitar que los narcotraficantes continúen operando desde dentro de las prisiones, una práctica que ha sido vinculada a varios crímenes en Rosario y sus alrededores. Las medidas incluyen la incorporación de escáneres de rayos X, el uso de sensores infrarrojos, detectores de metales, monitoreo las 24 horas con reconocimiento facial y el control de las llamadas telefónicas.

Además, el sistema establece que los presos de "alto riesgo" solo podrán ver a sus familiares a través de un vidrio y estarán encerrados 20 horas al día.