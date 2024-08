Partido libertario busca eliminar organismos públicos en Tierra del Fuego

(OPI TdF) – El partido que integra a libertarios de Republicanos Unidos participarán del debate por la reforma constitucional de Tierra del Fuego y señalaron que buscarán “eliminar todos los organismos inútiles que existan” en la provincia.

Así lo aseguró el presidente de Republicanos Unidos, Ricardo Forgione Tibaudin quien pretende que la reforma incluya la eliminación de “todos los organismos superfluos del Estado” como así también que se pueda “desregular todo”.

“A grandes rasgos, queremos transformar nuestra constitución en una mucho más liberal. Con un solo constituyente en la convención de Ushuaia pudimos ponerle un tope presupuestario al Concejo Deliberante y conseguimos que hasta los peronistas lo voten”, indicó el dirigente libertario.

“Tenemos posibilidad de meter muchos más constituyentes y, entre otras cosas, podremos establecer topes presupuestarios, límites al ejercicio del poder. Básicamente es desregular todo lo que se pueda, eliminar todos los organismos inútiles que existan” afirmó Forgione Tibaudin para quien se puede plantear que “los presupuestos no se puedan reconducir. Si al 31 de diciembre no hay dinero, el 1° de enero no va nadie a trabajar porque no se le va a poder pagar el sueldo”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)