Inteligencia estatal como en épocas pasadas. Interesan los más de 120 millones de dólares de Fondos Reservados y la colocación de militancia y compromisos políticos

(Por: Rubén Lasagno) – Inicialmente se llamó SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), el kirchnerismo le cambió el nombre por AFI (Agencia Federal de Inteligencia), el actual gobierno nacional volvió a renombrarla SIDE. Independientemente del nombre, lo escencial, lo importante y lo que convoca al sector político de los distintos gobiernos se llama: Fondos Reservados, en segundo lugar el control del secreto, generalmente en manos de operadores políticos sin capacidad ni preparación profesional y como tercer objetivo y un tercer objetivo es utilizar la estructura para ingresar personajes dudosos, militancia rentada con compromisos políticos que tiene el gobierno que llega con aquellos que dejaron la Rosada.

Los políticos y gobiernos de turno han debatido, negociado, peleado y discutido por años, las funciones reales del organismo. Han creado comisiones bicamerales y estadíos supra-organizacionales de control y seguimiento. Han criticado, reformulado, planificado nuevas estructuras, reasignación de funciones y “transparentado” los objetivos; en ningún caso se llegó a nada.

Hubo algo que nunca se cortó: el financiamiento de una actividad incierta y secreta, que facilita (precisamente por ser secreta) la continuidad de personajes grises u oscuros que manejan al menos ( aunque hay muchas más) una cuestión inamovible, que trasciende a quién esté a cargo del Ejecutivo: los fondos reservados, la plata que se mueve en los corredores corruptos del secretismo financiero y por fuera de las estructuras de control convencional y el poder político extorsivo, urdido en la reserva de una función clave y fundamental para sostener la democracia, pero usada por los hombres grises para derrotar enemigos partidarios, atacar a la oposición, “carpetear” al más pintado o ayudar a cometer un magnicidio, por ejemplo, entre otras cuestiones que se organizan, controlan y ejecutan en los entretelones de los servicios secretos de todo el mundo, pero en países como el nuestro, donde no existen los controles y sobra la impunidad, aún más.

Como antes, pero ahora

El cambio de denominación a la institución de la Inteligencia estatal es superfluo, como lo fue antes. No importa cómo se llame, lo que importa es quiénes la presiden, para qué la usan, cómo la organizan y quiénes la controlan.

La actual administración puso en un lugar clave, como es la ENI (Escuela Nacional de Inteligencia) usina de formación de los Agentes de Inteligencia, tanto locales como del exterior, al conocido ultramenemista Juan Bautista “el Tata” Yofré, quien en épocas de Carlos Menem fue “Señor 5”, Secretario de Inteligencia de Estado.

Tras este posicionamiento organizacional del gobierno, el cual pretende partir en cuatro al organismo estatal con más aspecto de policía provincial que de organismo de Inteligencia y la reconexión con “la casa” de viejos lobystas conocidos en todas las épocas como el Enrique “Coti” Nosiglia, Manzano y Cia, un dato que no pasó desapercibido en las redes sociales, fue una alerta emitida por el ex diputado nacional Álvaro de Lamadrid quien en Twiter o X echó a rodar una información que fue contraatacada por los trolls del gobierno nacional, lo cual resulta, al menos, inquietante y prácticamente la confirma.

Informó Álvaro de Lamadrid que la señora Paula Abal Medina (hija de la ex ministra Garré) y candidata a la vicepresidencia acompañando a Juan Grabois, fue nombrada en la nueva SIDE de Milei con un salario de 3 mil dólares mensuales, remarca el Radical.

Paula Abal Medina (hija de la ex ministra Garré) y candidata a la vicepresidencia acompañando a Juan Grabois

La información, de acuerdo al detalle relacionado con el dato, proviene de una conversación que mantuvo Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, influencer violento de los Libertarios, con un periodista, hablando de temas relacionados con la Inteligencia Estatal y la reestructuración del organismo.

En primera persona

Teniendo en cuenta que OPI no se nutre de las redes sociales para informar, recurrimos a la palabra del propio Álvaro de Lamadrid, quien confirmó el dato, indicó que esta incorporación resulta como producto del pacto de impunidad que existe entre Miley y el kirchnerismo, entre lo cual está el nombramiento de Ariel Lijo, la desactivación o “no inicio” de muchas causas contra el gobierno anterior, el “nuevo entendimiento” del gobierno con sectores sindicales K y el aparente acercamiento con Juan Grabois, quien ha bajado el tono de las amenazas y cuestionamientos hacia Milei y hasta ha modificado la actitud del Papa en algunos aspectos, quien tiene una gran estima, no solo por el dirigente social y ex candidato a Presidente, sino también por Paula Abal Medina, su ex compañera de fórmula y hoy posible integrante de la nueva estructura de Inteligencia de Javier Milei.

“Yo me dediqué a buscar el nombramiento de Abal Medina en todos lados y especialmente en el Boletín Oficial, sin embargo (y curiosamente) descubrí que está mencionada al menos en dos documentos publicados, pero esos documentos no son visibles en el buscador”, nos explicó.

“Sin duda, cuando trascendió la noticia en mis redes sociales, eliminaron los documentos del nombramiento o al menos donde Abal Medina es mencionada dentro de la estructura del gobierno nacional, lo que me lleva a pensar que ante el escándalo que se armó, decidieron, o bien dar marcha atrás con su nombramiento o decidieron nombrarla en otro lugar, como es la práctica en estos casos”, indicó De Lamadrid.

En este sentido el ex legislador afirmó que esta práctica fue típica del kirchnerismo y lo es del actual gobierno libertario “tiran globos de ensayo y esperan las repercusiones, si nadie dice nada, siguen adelante, si la cuestión se pone complicada por la exposición pública, dan marcha atrás, lo cual no significa que no la coloquen en otro lado, con otras funciones, como ñoqui o como sea, pero siempre cobrando un suculento sueldo”, concluyó el ex legislador. (Agencia OPI Santa Cruz)