Alberto Fernández niega acusaciones de violencia de género y afirma que marcas en Yáñez son por tratamiento estético

El ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio en medio de un escándalo mediático y judicial, respondiendo a las acusaciones de violencia de género formuladas por su ex pareja, Fabiola Yáñez. En una entrevista con Horacio Verbitsky, Fernández negó las alegaciones, afirmando que las marcas visibles en el rostro de Yáñez, que han circulado en los medios, se deben a un tratamiento estético y no a una agresión física.

Fernández sostuvo que Yáñez se sometió a un procedimiento para atenuar arrugas, lo que, según él, podría haber causado el hematoma visible en las imágenes. “Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?”, cuestionó el ex mandatario, añadiendo que no existe ningún testimonio de que Yáñez haya mencionado maltrato a alguien.

El ex presidente también mencionó que durante sus 17 años de convivencia con Marcela Luchetti y 10 años con Vilma Ibarra, nunca hubo episodios de violencia. En medio de la polémica, Dora Barrancos, socióloga y referente feminista cercana a Fernández, habría afirmado en un chat privado que tiene pruebas de que Fernández nunca agredió físicamente a Yáñez, describiendo la situación de Yáñez como “psíquicamente compleja” y mencionando una supuesta adicción alcohólica.

Barrancos también criticó lo que percibe como un uso político del caso para atacar a Fernández y su entorno. En tanto, el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini continúan investigando el caso para determinar si las lesiones de Yáñez fueron resultado de una agresión física, un delito que podría conllevar hasta dos años de prisión. Fernández, por su parte, ha solicitado que el caso sea trasladado al juzgado federal de San Isidro, argumentando un posible sesgo político en el proceso. (Agencia OPI Santa Cruz)