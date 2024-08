Se inundó la obra de las Represas por efecto del deshielo y las lluvias. El comunicado de la UTE, además de absurdo, parece hecho para encubrir responsabilidades

(Por: Rubén Lasagno) – Tal como muestran los videos a los que tuvimos acceso, el agua de deshielo y derretimiento de nieve, produjo una sobrecarga de hídrica en los campos donde se construyen las “interminables” represas sobre el Río Santa Cruz y específicamente en el dique de La Barrancosa, el agua ingresó en las estructuras de hormigón en construcción, la casa de máquinas y el vertedero, que se construye en el dique.

Comunicado y uso político

La UTE Represas Patagonia emitió un comunicado con la mala performance característica del equipo de comunicación de la unión de empresas, porque hay que analizar la estructura e interpretar lo que en realidad “no dicen” para darse cuenta de lo que adolece la pieza informativa.

La parte más importante del comunicado de la UTE señala:

“Desde que comenzó la situación, personal de UTE Represas Patagonia está realizando trabajos de desvío, contención y bombeo para normalizar la situación, logrando neutralizar hoy, el ingreso de agua a las referidas estructuras. Se están realizando las tareas de bombeo para la pronta extracción de agua” y agregan “no se evidencian daños a las estructuras. Cuando el aprovechamiento se encuentre en funcionamiento, todas las estructuras afectadas, se encontrarán sumergidas bajo el agua del lago.“

Luego de revelado el incidente, que trascendió a la opinión pública por fuera de la voluntad de la UTE, ya que el personal que trabaja allí tomó fotos y videos elocuentes, hubo medios que, a instancia del equipo de comunicación de la UTE Represas Patagonia la primera aseveración que hicieron desde el título es que esto ha sucedido en Represas por la falta de inversión tras la decisión del actual gobierno nacional de no liberar más fondos (endeudamiento público) hasta que no esté debidamente auditado los más de 2.000 millones de dólares que se han llevado con una obra que no supera el 30% total de su construcción.

Sin embargo (y tampoco lo dicen) las obras están paradas desde muchos meses antes que asumiera Milei y el kirchenerismo, tampoco pudo/quiso destrabar la angustiosa “Adenda” de 500 millones de dólares que pide la UTE para cubrir sus “agujeros negros”. Pero en base a lo ocurrido, este fin de semana desde algunos medios intentan “meter presión” para elevar la temperatura de la discusión, tras el mensaje que disparó la UTE a través de los diario el cual, si hacemos una interpretación entre líneas de la verdadera intencionalidad de esos mensajes, se puede traducir así “Por culpa del actual gobierno que no nos manda fondos para pagar nuestra deudas, está todo parado y esto que pasó es responsabilidad de las autoridades, no nuestra, que hacemos lo que podemos para mantener las obras”,

¿Y si no fuera así?

Tras los hechos ocurridos y analizando lo que dijo la UTE en el comunicado, la primera pregunta que se nos ocurre es si la obra estaba resguardada ante estos imponderables, que no son tan imponderables porque es obligación de los ingenieros, técnicos y cuanto personal incluya la obra, calcular exactamente los riesgos de que esto pase, en un lugar donde (paradójicamente) se construye una represa?.

El manejo del río, el desvío de las aguas, el control y manejo de los cauces que se generan como aliviadores para resguardar la obra de desbordes y aluviones, son de tan mínima lógica, que hasta un lego en la materia se da cuenta que todos estos elementos son sustanciales de evaluar a la hora de construir una obra supermillonaria como las Represas sobre el río Santa Cruz.

Por esta razón la UTE dice “Desde que comenzó la situación, personal de UTE Represas Patagonia está realizando trabajos de desvío, contención y bombeo para normalizar la situación, logrando neutralizar hoy, el ingreso de agua a las referidas estructuras. Se están realizando las tareas de bombeo para la pronta extracción de agua” . Es una “explicación culposa” de la empresa, que aparentemente estaría tapando una irresponsabilidad propia, ya sea por el abandono de la obra o en los defectos de construcción.

Por otro lado, si en realidad la falta de fondos ni siquiera permite el mantenimiento de las Represas, aún cuando consta que existe una dotación de seguridad y mantenimiento de lo construído, cómo y por qué la UTE se abocó a “neutralizar la situación” y en todo caso, ya que es culpa del gobierno nacional, no dejó que se inunde todo, si (como dicen ellos) no es su responsabilidad?. Ese sí sería un contundente mensaje para el presidente Milei que le tiene “pisada la obra”, según ellos.

Preguntas y respuestas

O será que lo sucedido es culpa directa de la UTE que no hizo bien los trabajos previos y así como una veintena de personas quedaron aisladas en invierno, por falta de un plan de contingencia y evacuación, ahora se inundó todo por desidia, improvisación o fallas de la obra?.

El remate del párrafo es casi una disculpa “no se evidencian daños a las estructuras” señala, tratando de bajarle el tono a la gravedad de lo ocurrido, por cuanto las imágenes son realmente caóticas y eleva la sospecha de que para arreglar eso se necesitará una millonada de fondos más.

Y la excusa más genial que se le ocurrió a la UTE es aclarar “Cuando el aprovechamiento se encuentre en funcionamiento, todas las estructuras afectadas, se encontrarán sumergidas bajo el agua del lago.“

Es genial el remate del comunicado. La UTE está diciendo (parafraseando al autor de esta pieza de colección) “En realidad no importa que se haya inundado, porque cuando esté terminada, todo esto va a estar bajo agua (¿?)”.

Si queremos hacer una analogía absurda de esta absurda explicación, digamos que es como si a un fabricantes de fuegos artificiales se le incendiara la fábrica, con el desastre que ello implica y el propietario saliera a decir “cuando la producción se encuentra terminada, a toda la mercadería afectada la gente igual a va a terminar quemando..”

Es absolutamente ridículo, patético y desopilante el razonamiento desde el cual parten para “explicar” lo inexplicable. Que una obra en una represa, sea parte de un sector que en algún momento va a ser inundada, no significa que pueda y/o deba quedar bajo agua antes de estar terminada, según los cálculos y planes del proyecto.

Por este motivo, entendemos que la comunicación de la UTE, además de absurda oculta la responsabilidad de la empresa que no supo o no pudo prever el problema, la disculpa es para evitar el enojo de quienes tienen que decidir si le van a seguir inyectando fondos a la obra; el final delirante, donde minimizan los problemas futuros, intenta aliviar el efecto negativo de la noticia.

Pero el gran detalle: el argumento de que todo esto ocurre porque la obra está parada por culpa del gobierno que no le libera los fondos, no lo expresa la UTE; lo manda a decir a través de los medios que recogen el guante y exponen el argumento como una suerte de extorsión al gobierno nacional.

Siguiendo con la interpretación libre de, en este caso, el mensaje que envían los medios,el punto sería: “Esto pasa porque Milei tiene todo trabado, manden plata y esto no va a pasar”.

Lo que les juega en contra a la UTE ya los medios que no la interpelan, es que llevan 15 años de construcción, más de 2.300 millones de dólares consumidos y solo el 30% construído. El gobierno tiene sobradas razones para dudar de todo esto. (Agencia OPI Santa Cruz)