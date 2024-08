Diputadas arremeten contra el kirchnerismo por falta de apoyo a Fabiola Yañez tras denuncia contra Alberto Fernández

Durante una sesión en la Cámara de Diputados, las legisladoras Silvina Giudici del PRO y Lorena Villaverde de La Libertad Avanza (LLA) lanzaron duras críticas contra el kirchnerismo y los movimientos feministas por su falta de apoyo a la ex primera dama Fabiola Yañez, quien recientemente denunció al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. El ex mandatario fue imputado por la Justicia en el marco de esta denuncia.

Ambas diputadas utilizaron la herramienta legislativa de cuestiones de privilegio para referirse al caso. Giudici, visiblemente molesta, pidió a la Cámara no tener “una memoria selectiva”, resaltando que nadie hasta ahora ha destacado la gravedad de tener “un ex presidente constitucional y democráticamente elegido, golpeador, violento y sátrapa”. Recordó además las restricciones impuestas durante la pandemia mientras, según ella, Fernández celebraba en la Casa Rosada.

Giudici también criticó al movimiento feminista, afirmando que no ha levantado la voz en apoyo a Fabiola Yañez, a quien describió como víctima de la situación. Asimismo, anunció que el PRO pedirá un apartamiento de reglamento para eliminar las jubilaciones de privilegio de figuras como Alberto Fernández, Cristina Fernández y Amado Boudou, a quienes acusó de “mancillar la institución presidencial”.

Por su parte, Villaverde arremetió contra el kirchnerismo, acusando al ex presidente de golpear a su pareja y degradar a otras mujeres durante su mandato. También criticó duramente al Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, calificando sus políticas de ineficientes y catastróficas, a pesar de haber recibido cuantiosos fondos durante la gestión de Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz)