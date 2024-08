Aparecen las conexiones políticas de la cooperativa 19 de Mayo Ltda. No le mejoran el pago y prometen seguir frente a Casa de Gobierno

Aún cuando ningún medio local o provincial se haga eco del conflicto que mantiene expuesto al gobierno provincial, con trabajadores pertenecientes a la cooperativa “19 de Mayo Ltda.”, tal como ayer lo expresamos en un informe donde les ofrecen a 120 personas un salario de unos 320 mil pesos, la situación de reclamo frente al palacio de gobierno es uno de los primeros que sufre el actual gobernador Claudio Vidal y amenaza con empeorar en los próximos días, si los manifestantes no reciben una respuesta salarial más adecuada, pues consideran que el pago es exiguo, no cubre las necesidades mínimas y pretenden lograr un aumento sustancial, que se acerque al monto de la canasta básica en esta parte del país.

Ayer sábado, hubo una nueva reunión entre representantes de la cooperativa, el Secretario del Gobernador Mauro Zabala y el Jefe de Gabinete Pedro Luxen y ambos funcionarios recogieron las quejas sobre falta de comunicación que existe entre los “cooperativistas” y la dirigencia. Los trabajadores pidieron que las cooperativas muestren una estructura de costos, a fin de que cada integrante de la cooperativa vea las posibilidades ciertas que tienen con el presupuesto asignado dado que, a criterio ellos, los que manejan las cooperativas no son fieles y están bajando un salario miserable a la gente, mientras hay gente en la conducción de esas cooperativas, que cobran sueldos en algunos casos, superiores al millón y medio de pesos, señalaron las fuentes.

Cooperativas, un coto de caza militante

Una alta fuente del gobierno provincial, que estuvo vinculado al armado de las cooperativas entre el 2018 al 2020 en zona norte, durante el gobierno de Alicia Kirchner, resumió en pocas palabras lo que constituyen estos sumideros de fondos públicos “Nacieron como una necesidad de organizar a la gente sin laburo, para tenerlas en una nómina y darles una especie de subsidio a cambio de una actividad mínima”, dijo la fuente y luego señaló “Esas estructuras sirven para darle un viso legal a la asignación de recursos que no se reparten como conceptualmente lo marca el cooperativismo. Al frente ponen a militantes que son los intermediarios entre el gobierno y la gente y ellos reciben los fondos y deciden cuánto pagan sobre una nómina que suele empezar con un número de personas y terminar con otro muy inferior, pero el monto para los salarios sigue siendo siempre el mismo o a veces aumentado, entonces ahí está donde el presidente, el síndico, el contable, el revisor de cuentas, todos, quedan pegados. Si realmente el gobierno iniciara una auditoría, no quedaría ni una (cooperativa) en pie; pero no pueden porque es el propio gobierno el que pone ahí a los suyos y usa esas estructuras para contener a esta gente y tenerlos como votos cautivos”.

En relación con lo que está ocurriendo ahora, la fuente señaló que esta cooperativa “19 de Mayo Ltda” tiene al frente a Luis López, pero en realidad quien maneja la organización sería su madre, Petrona López, una militante que trabaja en el Hospital Regional y fue candidata en la lista de Daniel Álvarez y se desempeña como Presidente de la Asociación Pro Ayuda del Barrio San Benito.

La señalan muy vinculada con funcionarios de este gobierno, incluyendo a la señora Cecilia Cortés de Desarrollo Social, donde, indica la fuente, se arman las cooperativas con previo acuerdo de quién las encabezará y cuánto pagarán, en la mayoría de los casos con salarios muy bajos, aunque existen fuertes reclamos internos porque quienes se encuentran a la cabeza de esas organizaciones, cobran salarios importantes “o se quedan con el salario de los que salen de nómina por diversas causas y en algunos casos se “dibujan” beneficiarios”, nos indicaron.

Precisamente éste es uno de los motivos por los cuales ayer sábado los representantes de las cooperativas le pidieron al gobierno “que muestren las estructuras de costos” debido a que existen serias sospechas de que hacen descuentos de manera ilegal, que podrían alterar las nóminas de pago y alegan que parte de esa plata va a parar a los bolsillos de quienes manejan las cooperativas.

Aparecen las conexiones políticas de la cooperativa 19 de Mayo Ltda. No le mejoran el pago y prometen seguir frente a Casa de Gobierno

Además de la Coop 19 de Mayo Ltda se señaló a otra llamada Fenix Group (nombres de fantasía que usan para encubrir corrupción y negocios poco claros), también cuestionada por los presentes por cuanto la mencionan conducida por una persona de nombre Ariel Coronel, muy allegado al Gobernador Vidal y que estaría involucrado en maniobras poco transparentes como las mencionadas en la 19 de Mayo, también en la contratación de servicios con el Consejo Provincial de Educación.

Estos manejos espurios, los problemas derivados de enfrentamientos internos (políticos), acciones poco claras en el manejo de partidas y los cuestionamientos sobre compras y contrataciones dentro del Ministerio de Desarrollo Social, como lo informó OPI la semana pasada, produjeron la salida anticipada de la titular de esa cartera Jazmín Macchiavelli, sustituída por Luisa Cádenas.

En las últimas manifestaciones frente a casa de gobierno de los trabajadores de estas cooperativas que son muchísimos, pero a las que acuden solo algunos, los manifestantes resaltaron la aparición de funcionarios del municipio de Río Gallegos, sin embargo, la desconfianza anida en todos ellos, pues no abonan ninguna esperanza de que el intendente de esta capital sea genuino en su actitud solidaria, sino que busca (indudablemente) alentar las protestas contra el gobierno provincial, debido a su “enfrentamiento” político con Vidal, mientras el propio Pablo Grasso pertenece y representa un partido (el FPV) que inventó y perfeccionó este mecanismo de corrupción llamado “Cooperativas”, que son negocios de unos pocos en detrimento de muchos a los cuales subsidian con unos pocos pesos, mientras aspiran fondos públicos que van a parar a bolsillos propios o para acciones políticas de campaña. (Agencia OPI Santa Cruz)