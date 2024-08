Finalmente la Inteligencia Estatal no importaba, lo importante era la Caja. Todo igual, nada ha cambiado; hasta los “yuppies” de los 80 están representados

(Por: Rubén Lasagno) – Lo dije en una columna anterior, a nadie le importaba mejorar, revitalizar o refundar la Inteligencia Estatal, tras la estéril parodia del gobierno de Javier Milei al cambiarle el nombre a la AFI, denominación que le puso el kirchnerismo a la SIDE para seguir haciendo todo lo que hacían los anteriores bajo una nueva denominación; igual que ahora.

Y ayer en el Congreso quedó claro que lo único importante son los fondos multimillonarios asignados por el actual gobierno al organismo estatal de Inteligencia, más de 150 millones de dólares (blanqueados), pero en los subterráneos del poder ese dinero se duplica y sirve, no solo para operaciones y negocios de campaña, sino para enriquecer a muertos de hambre y gente gris, que usan el poder para su propio beneficio y salvarse de por vida.

Y así de ridículo como que Lousteau, Parrilli y Moreau sean los que conforman la Comisión controladora de un organismo que ellos mismos saquearon y utilizaron ilegalmente contra opositores y argentinos de bien, es igual de ridículo que un tipo como Santiago Caputo, ignorante de cualquier especie, sea colocado por el presidente a manejar un objeto de deseo tan importante como los claustros de la Inteligencia oficial.

Y LLA, un novel partido que se encontró con un triunfo electoral por obra y gracia de una alianza programática con el PRO de Mauricio Macri y la bronca de la gente por sacar a la mugre política de Cristina, Alberto y Massa, puso como operador político a Santiago Caputo, un ignoto joven que parece más de lo que es y nos recuerda a Marcos Peña, un engreído todo tiempo, culpable de los peores errores de la administración del PRO en los cuatro años que les tocó gobernar.

En los ´80 se había impuesto un término despectivo para referirse a los jóvenes empresarios y nuevos ricos que gozaban, no solo de riquezas, sino de poder o popularidad debido a sus actividad comercial o empresarial y denominaban “Yuppies” derivado del concepto “young urban professional”, identificados por su vestimenta formal, generalmente con el infaltable “ataché” colgando de su mano derecha, la corbata semidesanudada y el cigarrillo infaltable en su boca, acompañado todo con gestos rápidos y demandantes o poses de tipo superado, que lo hacían notar tanto como el perfume fuerte que usaban para marcar la zona donde actuaban.

Esta es la imagen retro que dibuja Santiago Caputo, cuando se deja ver entrando en Casa Rosada o juega al “funcionario clave” que ayer recibió un fuerte cachetazo político de parte de los diputados del PRO, los mismos que Milei pretendía que se reabsorbieran en La Libertad Avanza y por enojo de su dirigente Mauricio Macri, le negaron las manos en la Cámara de Diputados.

Esto debe dejar un aprendizaje para el actual gobierno nacional; no se gana solo con el empuje y las apariencias; en política (bastante sucia por si misma) es necesario dejar los personalismos y encontrar caminos concurrentes con quienes piensan más o menos lo mismo. No hacerlo y querer imponer una sola voluntad, es adelantar un fracaso. Y eso le está ocurriendo a Javier Milei, el mismo que como todos los otros creen que la culpa es de los periodistas que no hablan bien de él o lo critican, mientras su propia tropa es la que dinamita las posibilidades ciertas de su gobierno, de hacer algo distinto.

El caso de la ex AFI, hoy SIDE es paradigmático. Y como dice el siempre actualizado aforismo que repetimos cuando la situación lo amerita: “no se puede lograr nada distinto, haciendo siempre lo mismo”. (Agencia OPI Santa Cruz)