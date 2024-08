La impunidad en tres pasos. Así fue el negocio político para que Luis Bellomo llegara a Secretario de Estado del gobierno provincial

(Por Rubén Lasagno) – En nuestro informe de ayer explicamos quién es Luis César Bellomo, nombrado por el Gobernador Claudio Vidal, Secretario de Estado de Coordinación Regional Lago Buenos Aires, un puesto inventado pues en el organigrama del gobierno no existe como tal. Hoy vamos a explicar el mecanismo utilizado por el gobierno para acordar este tipo de “malformaciones políticas”, donde un candidato que llega a Gobernador con el lápiz rojo de la corrupción en la mano derecha, una vez que asume, guarda el lápiz y pacta impunidad con aquellos a los que debería haber denunciado por corrupción y nunca lo hizo.

Paso 1

El 20 de diciembre, a pocos días de asumir, la Intendente de Los Antiguos Zulma Neira, hizo serias denuncias públicas de corrupción sobre su antecesor, el ex intendente Julio Bellomo, tal como lo resumimos en nuestro informe de ayer.

En aquellas elecciones donde la señora Neira resultó electa intendente, fue elegido como diputado por el pueblo de Los Antiguos, Fernando Pérez del FPV, quien junto con su par de Perito Moreno Cristian Ojeda, también del Frente para la Victoria, sumado a los legisladores peronistas/kirchneristas, dejaban al gobierno provincial en minoría en la Cámara de Diputados.

Las denuncias de Neira sobre la grave situación en las que encontró el municipio y su compromiso, junto a Vidal, de llevar a la justicia al ex intendente y sus cómplices, fue un sacudón político que preocupó a muchos.

Paso 2

Hacia fines del mes de enero/24 el gobierno provincial consideró imprescindible poseer mayoría en la Cámara de Diputados, por cuanto el Gobernador Claudio Vidal necesitaba aprobar varios proyectos, entre ellos la Emergencia Económica, la Caja de Previsión y las áreas petroleras, entre otros de interés personal y la paridad en números de manos, con el desempate eventual del diputado Pedro Muñoz de CC-ARI, no le daba seguridad al gobernador, de que sus proyectos pudieran prosperar.

En ese contexto, sin duda, existió un acuerdo entre el gobernador Vidal y el kirchnerismo, sin que se sepa aún, si en medio de ese compromiso hubo dinero, en el cual los diputados del Frente para la Victoria, Fernando Pérez de Los Antiguos y Cristian Ojeda de Perito Moreno, saltaron la verja partidaria y comenzaron a votar con el SER.

La acción fue tan evidente que OPI lo detalló en dos informes previos y adelantó esta acción que luego resultó por demás obvia a la luz de los acontecimientos. Logrado esto, desde ese momento Claudio Vidal tiene las manos para aprobar cualquier cosa, inclusive en la próxima sesión y respondiendo a un acuerdo con el Ministro Caputo, Santa Cruz va a aprobar el RIGI.

Paso 3

El último paso, donde queda claramente evidenciado el acuerdo partidario entre el SER y el kirchnerismo, fue refrendado esta semana cuando se supo que Claudio Vidal nombró como Secretario de Estado de Coordinarion Regional Lago Argentino (¿?), al controvertido ex intendente K de Los Antiguos, Julio César Bellomo, el mismo que la actual intendente de esa ciudad, Zulma Neira, denunciara publicamente por actos de corrupción flagrantes, como los explicados en nuestro último informe y otros anteriores.

La impunidad en tres pasos. Así fue el negocio político para que Luis Bellomo llegara a Secretario de Estado del gobierno provincial

Por lo tanto, estamos en condiciones de asegurar que el gobernador Claudio Vidal, no solo no hace las denuncias que promete y en este caso a través de la intendente Neira de Los Antiguos, sino que ha convalidado un acuerdo político con el FPV, en este caso el ex intendente Bellomo, a quien, quizás como contribución para honrar las promesas realizadas en el intercambio, le inventó un cargo (el mismo no está en el protocolo provincial) y lo puso al frente.

Ahora habrá que ver si el ex intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, otro kirchnerista que perdió el municipio en manos de Matías Treppo del SER y que como en Los Antiguos, el diputado por el Pueblo elegido resultó Cristian Ojeda (FPV) el otro de los “convencidos” por Vidal para que se pase a su bloque en la legislatura, tiene algún “beneficio” institucional, como Bellomo, o simplemente todos los delitos cometidos por Casarini y denunciados públicamente por Treppo, como lo hizo Neira, van a quedar en el olvido y el gobierno provincial descartará definitivamente la promesa de campaña de denunciar a los corruptos, que en Santa Cruz sobran y a juzgar por lo que vemos a diario, más que desaparecer, aumentan semana a semana. (Agencia OPI Santa Cruz)