La ruta de la droga a Vaca Muerta. Desde capos narcos hasta sindicalistas y políticos involucrados. Un tema que promete convertirse en escándalo

Desde hace muchos años nos venden a Vaca Muerta como la panacea de la salvación argentina. Petróleo, gas, mano de obra, inversiones, etc etc, endulza los oidos de aquellos que aún creen que la clase política realmente piensa en el país y no en sus buenos negocios.

Y Vaca Muerta es la meca de empresas petroleras que incluso han abandonado Chubut y Santa Cruz, porque las promesas de hacer dinero rápido y si Dios y Milei lo deciden, sacar los dólares sin pensar en cepos ni corralitos, es la tentación de Eva que permite que Neuquén se haya convertido en el lugar en el mundo de los capitales más voraces, mucho más ahora que comienza la vigencia del RIGI.

Sin embargo, el lado oscuro de Vaca Muerta, es meticulosamente ocultada por los medios, por las empresas y mucho más, por los gobiernos.

De acuerdos a una investigación del periodista neuquino Guillermo Elía, del diario La Mañana de Neuquén los narcos y gente que rodea a la política y a la parte sindical, han transformado a la localidad de Centenario, a pocos kilómetros de Neuquén capital, en la llave de acceso de la droga a la zonas petrolera de Vaca Muerta.

Centenario se encuentra a 17 kms de Neuquén Capital por RP7 y a 205 kms de Vaca Muerta, un callejón que de acuerdo a las investigaciones periodísticas y a las fuentes consultadas, es la vía de llegada y tránsito del éxtasis y la cocaína al complejo petrolero que ha trasformado a la región es una de las primeras explotaciones de petróleo no convencional, con todo lo bueno y lo malo que ello trae para la región.

No son nuevas las noticias que dan cuenta que el fenómeno del narcotráfico se ha asentado en la región y tiene como mercado de venta y consumo a la cuasi ciudad que se ha convertido la zona petrolera Vaca Muerta. Ya en abril se descubrió una operación de tráfico en la pequeña localidad de Añelo, donde se allanaron dos domicilios del barrio El Mirador y se detuvo a tres personas, se secuestró droga y armas. Mensualmente, los procedimientos y detenciones, resumen el panorama creciente que el narcotráfico vino para quedarse.

Pero a partir de la investigación del colega de La Mañana de Neuquén, queda al desnudo la existencia de una organización delictiva asentada en el lugar y que muchos vinculan con sectores de la UOCRA y del Sindicato de Petroleros que opera en la zona.

En ese marco, resumen una historia de bandas que se enfrentan a los tiros por retener el territorio petrolero, señanando con una elocuente metáfora que “por las cañerías va el oro negro” y “por arriba el oro blanco”.

Personajes y mafias en Vaca Muerta

Guillermo Elías, el periodista de LMdN relata en una nota pormenorizada señala que en Centenario “el Porteño” Gabriel Alberto Haegg y “el Chileno” Erwin Díaz Sánchez son los capos narco que dirimien a los tiros el territorio en Centenario, cuenta el diario neuquino en una nota que reproducimos a continuación.

Vaca Muerta es un imán para los inversores, empresas, para la gente que busca trabajo y también para los narcos. Para llegar al corazón de dicho polo de desarrollo que promete ser la salvación de todo un país, Centenario en un paso clave, describe el diario.

Miles de vehículos circulan diariamente por dicha localidad que está ubicada a unos pocos kilómetros de la capital neuquina. Desde hace un par de décadas, Centenario es una puerta de ingreso de la droga a Neuquén y en la actualidad, hay una disputa territorial a puro plomo entre dos bandas antagónicas, la del Chileno y el Porteño.

Negocio Centenario

Que Centenario es la puerta de ingreso de la droga a Neuquén no es nuevo. Los primeros en utilizarla fueron el clan Montecino, con Héctor y Ruth a la cabeza. El 10 de marzo de 2011 en Centenario nació la investigación del juez federal Gustavo Villanueva que terminaría derrumbando al clan radicado en Cipolletti y cuyo intendente, hoy gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, los había declarado personas no gratas.

A los Montecino mucho no le importó porque tenían vínculos claves con la Policía rionegrina y manejaban el narcomenudeo en toda la región “a piacere”.

Fue por ese motivo que Villanueva los investigó con la Policía neuquina y el 23 de septiembre de 2011, un convoy con más de 120 efectivos partió a Cipolletti para dar el golpe más importante al narco en la región.

Incautaron 172 kilos de marihuana y 21 de cocaína. Por ese entonces la marihuana era la más vendida. Desde 2017 la cocaína se impone en toda la región.

Hubo un detalle, la Policía rionegrina paró un vehículo de la neuquina para demorar un procedimiento. En paralelo, Ruth y Héctor escaparon, pero caerían meses después por mal de amores.

Hoy Centenario vuelve a ser clave en la trama narco, pero conozcamos los personajes que están en disputa por el control de este paso clave de la droga para Vaca Muerta.

El Chileno amigo de L-Gante

Cuando el trapero L-Gante vino a Neuquén en noviembre de 2021, realizó su recital en Vista Alegre Sur ¡Raro! Del aeropuerto neuquino salió en un Chevrolet Camaro rojo y sin patente que manejaba Erwin Díaz Sánchez, más conocido como “el Chileno”, uno de los capo narco más importantes de la región que en ese momento estaba siendo perseguido por la Justicia Federal por narcotráfico.

Detalle de color, LMNeuquén tuvo que frenar un informe especial sobre los vínculos del Chileno con la droga para evitar truncar una investigación federal que estaba en curso.

El Chileno, de 39 años, vivía en una chacra de Vista Alegre Sur y desde allí manejaba el ingreso de la droga a Neuquén por Centenario, con destino a Vaca Muerta y el resto de la región.

Las investigaciones sobre su accionar llevaban un par de años vigentes y había sospechas de vínculos con miembros de las fuerzas de seguridad y compra de voluntades, detalle que brindó una fuente federal en ese entonces.

Finalmente, en febrero de 2023, le allanaron la chacra en Vista Alegre Sur donde secuestraron dos kilos de cocaína de máxima pureza que tenía un logo de un delfín que está vinculado a una red de narcotráfico internacional.

Se trata ni más ni menos que la cocaína que ingresaba al país El Patrón del Norte, Delfín Reynaldo Castedo Aguilera. Por eso el logo del delfín.

El Patrón del Norte introducía la cocaína por la frontera de Argentina y Bolivia. Castedo Aguilera fue condenado en 2022 por el Tribunal Oral Federal de Salta a 16 años de prisión.

En el caso del Chileno Díaz, en el juicio, se exhibieron videos donde manipulaba la cocaína, manejaba armas de fuego y se encargaba de la distribución y comercialización de dicha droga.

A principios de agosto de este año, fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal de Neuquén por narcotráfico. Además, cuenta con una condena en Cipolletti de septiembre de 2023 con una pena de dos años de prisión condicional.

Pese al encierro, el Chileno sigue manejando el negocio por intermedio de sus laderos y soldaditos, detalle que confiaron fuente oficiales bajo reserva a LMNeuquén.

El Porteño, un pai umbanda enfierrado

Gabriel Alberto Haegg tiene 43 años y es oriundo de Ezeiza, Bueno Aires, de ahí el apodo con el que carga: el Porteño.

Ni lento ni perezoso cuando el Porteño vio la posibilidad de entrar en el negocio la aprovechó y ahora está marcando y ganando territorio tras la caída en las sombras del Chileno.

“Su pantalla es que es pai umbanda, tiene un templo y todos los que lo siguen son sus soldaditos”, confió una fuente a LMNeuquen.

Además, el Porteño tiene de laderos a miembros de una facción de la UOCRA muy pesada.

En lo que va del año la brigada de investigaciones de Centenario le ha realizado varios allanamientos en la casa de dos pisos que tiene el Porteño en el sector de parcelas, en inmediaciones de la segunda meseta de Centenario.

En el lugar, además de cocaína, secuestraron mucho dinero en efectivo y muchas armas de fuego.

La banda del Porteño no se anda con chiquitas, intimida a sus rivales con tiroteos tan violentos como espectaculares por el poder de fuego que han esgrimido. Esto no solo lo conoce la Policía y Fiscalía, sino también los vecinos que están aterrorizados.

“Les secuestramos pistolas 9 milímetros con dos cargadores extensibles. Una pistola Glock con cargador caracol lo que la transforma en una automática. Imaginate que en uno de los ataques a una casa le metieron 32 cuetazos con un solo fogoneo”, describió un informante del violento accionar de la banda de este pesado líder espiritual.

Lo que se descubrió y hasta donde se puede contar, es que algunas de las armas las compran mediante un grupo cerrado de WhatsApp.

Como se puede observar desde hace tiempo, por WhatsApp y Telegram no solo se puede coordinar para comprar drogas sino también armas. Todas las redes sociales han sido reconvertidas y reutilizadas por los criminales para aprovechar los beneficios del anonimato, la inmediatez de las respuestas y reventa de absolutamente todo tipo de productos.

Por lo que se ha investigado, el Porteño busca imponerse territorialmente, pero los soldaditos del Chileno le dan batalla.

En estos meses, la zona de disputa que se ha podido establecer es la de los barrios Vista Hermosa, San Martín y del Alto. Allí los tiroteos tienen una frecuencia perturbadora y temeraria para los vecinos.

Tener control sobre Centenario es tener la llave de la puerta que permite acceder a Vaca Muerta.

Armas y municiones secuestradas tras una serie de allanamientos por un enfrentamientos a tiros entre ambos bandos.

Que no siga todo igual

La guerra contra el narcomenudeo parece que tendrá un capítulo muy particular en esta localidad que está detonada por el crecimiento de Vaca Muerta.

Por ahora, la brigada de Investigaciones de Centenario está atiborrada de trabajo y con ellos la Dirección de Antinarcóticos que este año ha superado por lejos la cantidad de allanamientos y secuestro de drogas en toda la provincia.

Hoy la droga está más que instalada y las personas con adicciones, principalmente pibes y jóvenes, comenten crímenes conexos como por ejemplo “rompen puertas a patadas para llevarse una bici o un televisor. La cosa es llevarse algo para después cambiarlo por falopa”, confió un informante.

En este escenario es que Gobierno, Fiscalía y Tribunal Superior de Justicia avanzan en la letra chica de la adhesión a la ley de desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo.

“Tenemos que meter presos a los que venden droga a nuestros chicos”, sentenció el gobernador Rolando Figueroa que está cumpliendo, por ahora, con su lema: “No vinimos acá para que todo siga igual”.

En paralelo, el fiscal general José Gerez, la presidenta del TSJ, Soledad Gennari y el ministro de Seguridad Matías Nicolini mantuvieron reuniones en Buenos Aires con la finalidad de agilizar el ingreso a la lucha contra el narcomenudeo que está haciendo estragos en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)