Caso Loan: jueza Cristina Penzo advierte sobre la incertidumbre en la búsqueda

La jueza Cristina Penzo, encargada del caso de la desaparición del pequeño Loan, realizó unas declaraciones sorpresivas al afirmar que no puede garantizar encontrar al niño con vida o en determinadas condiciones. “Nosotros vamos a poner lo mejor, sin dudas, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado”, señaló Penzo en una entrevista con un medio de Corrientes.

La magistrada, quien ha estado a cargo del caso durante más de 75 días desde la desaparición de Loan, también abordó las especulaciones sobre posibles relaciones con personas involucradas en la desaparición. En este sentido, afirmó: “Como juzgado, negamos cualquier tipo de acuerdo o negociación con alguno de los grupos que mencionaron”.

Penzo subrayó que el proceso judicial se está llevando a cabo con estricta confidencialidad, lo que ha generado incomodidad en ciertos sectores. “Todo lo que se está cuidando dentro del proceso creo que incomoda y molesta”, dijo, en referencia a las críticas que ha recibido.

En cuanto a la búsqueda de Loan, la jueza reafirmó que es una tarea continua y global. “La búsqueda es permanente y constante en todo el mundo y en el país”, aseguró, al tiempo que agradeció la colaboración de funcionarios y magistrados tanto nacionales como internacionales que han participado en los esfuerzos por localizar al niño. (Agencia OPI Santa Cruz)