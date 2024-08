Los archivos, para ser válidos, necesitan de dos elementos fundamentales: que hayan sido registrados, grabados y guardados convenientemente y que haya alguien dispuesto a difundirlos.

La primera parte es un hecho permitido por la digitalización de las comunicaciones y el segundo aspecto queda resguardado a la libertad de los medios de comunicación, que se sientan con la suficiente honradez intelectual e independencia para traerlos de la memoría y contraponerlo con la realidad que vivimos.

Y esto ocurrió con un dato de archivo que no pasó desapercibido para nosotros, luego que el gobernador Claudio Vidal, en vez de denunciarlo ante la justicia, nombrara con un extraño cargo al ex intendente de Los Antiguos Julio César Bellomo, como Secretario de Estado de Coordinación Regional Lago Argentino, cuestión que, de acuerdo a nuestra propia investigación, es parte de un acuerdo político a cambio del apoyo en la Cámara de Diputados (entre otras cosas), de los legisladores K de la cordillera y el compromiso del SER de no denunciar a Bellomo y a Casarini, como habían prometido públicamente los intendentes de Los Antiguos y Perito Moreno, Zulma Neira y Matías Treppo, respectivamente.

Para contextualizar la falsedad política que vivimos día a día, por parte de personajes capaces de decir las peores cosas del otro y después resetearse, ponerse al lado de aquel al que lapidaron y hasta ser su funcionario, vamos a traer del recuerdo las palabras de Julio César Bellomo, quien se aprestaba a su reelección como Intendente de los Antiguos por el FPV en el 2023 y recibía agravios de parte del candidato del SER Claudio Vidal, quien entre otros calificativos, lo tildaba de mafioso.

La política plástica. Cuando Vidal tildaba a Bellomo de “mafioso” y el hoy Secretario de Estado de Vidal lo llamaba “El Patrón Petrolero” al actual Gobernador

En ese contexto, Bellomo en plena campaña hizo todo un discurso contraatacando al candidato a Gobernador y a la candidata a intendente de esa localidad Zulma Neira, recordando un artículo aparecido en un diario digital y en ese audio de campaña que se encuentra en las redes sociales decía:

(Vidal) “Nos pasa a tratar de mafiosos y chorros”, dice el ex intendente al inicio. A continuación Bellomo da lectura de un artículo del diario digital La Tecla Patagónica del año 2018 y antes de iniciar esa lectura agrega “Ahora vamos a ver quién es más mafioso y que nos diga (Vidal) por qué nos trata de mafiosos”.

Seguidamente en el audio, Bellomo lee el título de la nota “Claudio Vidal, el patrón petrolero” que el lector puede visualizar en este link de archivo y al final de una lectura rápida, Julio Bellomo expresa: “Cortemosla, ya conocemos quiénes son los mafiosos y quién no, digo lo que nos están diciendo porque estamos ganando y no por poco, por más de 10 mil votos a lo que es Belloni y Vidal ya directamente no se cuenta porque con el Lema se le está sacando mucha diferencia”.

Finalmente Bellomo hace un recordatorio que hoy toma particular actualidad, teniendo en cuenta que tanto él como el gobernador Vidal, son dos personas que no resisten un archivo en el corto tiempo. Julio César Bellomo relata al final de este fragmento de audio “Lo que hay hoy, con la tecnología, es que a esa picardía política que había antes de la mentira y de que “total el lunes todo se olvida”, con la tecnología, con la grabaciones, hoy no se puede seguir haciendo, porque se le saca la máscara enseguida”.

Era de esta manera que Julio Bellomo desacreditaba a Claudio Vidal tirándole encima un carpetazo de archivo, donde lo compara al hoy gobernador, con la figura del relevante capo narco colombiano Pablo Escobar, a quien lo llamaban “El patrón”.

La analogía que planteaba la nota de La Tecla Patagónica y reflotaba Julio Bellomo, demuestra lo maleable que pueden ser los políticos y lo falso que resultan cuando en campaña parece que atacan a otro y solo le están pidiendo pista para un cargo o algún negocio al que esperan, los dejen entrar. (Agencia OPI Santa Cruz)