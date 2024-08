En Caleta quieren adecuar a los Jueces de Falta a la militancia SER. Vergonzoso: el 95% del proyecto 251/24 lo hicieron con Inteligencia Artificial 

(Por: Rubén Lasagno) – El Bloque “Por Santa Cruz” del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, ingresó el día 26 de agosto el Proyecto de Ordenanza Nº 251/24 firmado por el Concejal Facundo Belarde por el cual proponen modificar las condiciones de nombramiento y permanencia de los Jueces de Falta del municipio.

El instrumento legal que intenta aprobar el municipio de Caleta cuyo intendente, Pablo Carrizo, es un hombre del gobernador Vidal, pretende modificar la forma de elegir, permanecer y destituir a los jueces de faltas, mostrando una clara intencionalidad política, respecto de la necesidad de poner allí a militancia propia, una actitud muy parecida a la que detentaba el kirchnerismo, con el agravante de que quienes hoy gobiernan, llegaron con el mensaje del cambio.

Cuando falta inteligencia propia, sobra IA

Hay un detalle que puede pasar como anecdótico pero es muy preocupante, por cuanto no deja de ser una muestra más de la chabacanería, la pereza, el desconocimiento, la ignorancia y la falta de preocupación cierta del/los autores de este proyecto, por cuanto el texto del proyecto en sí, fue armado con Inteligencia Artificial (IA), cuando todos esperamos que concejales y la clase política en general, debería usar más bien “la inteligencia natural” si es que la poseen, al menos, para pensar y darle forma a un documento público, en este caso al firmante responsable el Concejal Belarde.

Existen varios programas on line que permiten determinar si un texto está construído por IA (obvio esto lo desconoce Belarde).

Estos analizadores surgieron como necesidad de determinar si los documentos, textos, videos, fotos, etc son genuinos o se hicieron usando la Inteligencia Artificial, especialmente a la hora de servir como objeto probatorio. Esto es fundamental a la hora de saber si el autor, es realmente quien hizo e ingenió el texto o simplemente es producto de un copy paste, de uno realizado con IA

Y el proyecto del Concejal Facundo Belarde de Caleta Olivia, puesto en el analizador “Justdone”, arrojó como resultado que el 95% del texto del Proyecto 251/24 está realizado con Inteligencia Artificial.

Ni siquiera quitó las evidencias

Fuera del analizador que detecta la utilización de la herramienta de IA para realizar un texto, puntualmente el Proyecto de Resolución tiene fallas propias de textos construidos por el sistema que es una sofisticación de aquel sitio de monografías e investigaciones on line que se llamaba “El Rincón del Vago”.

La parte argumentativa del proyecto consta de 14 párrafos. Si bien todo es artificial once de ellos tienen la impronta específica de la IA, por cuanto si uno lee con detenimiento el documento completo que se expone al pie del informe, va a encontrar una serie de “generalidades” y un cúmulo de falacias, transformada en un palabrerío que no aporta nada, por cuanto la IA al no tener argumentos precisos para determinar un tema, en este caso “Jueces de falta” como ha sido la consigna, redondea ideas, llena de palabras donde poco dicen los sucesivos párrafos, se remite a los jueces en general y construye una idea por comparación, pero está claro que en función de argumentar utiliza y abusa de lo que comúnmente llamamos “el guitarreo”; mucho texto, para decir poco.

En el párrafo Nº 8, el autor ingresó la palabra “Caleta Olivia” con el objeto de “personalizar” el texto y engañar al lector de que es un escrito para la oportunidad y puntualmente pensado para esa localidad y no un rejunte de ideas construído por la IA.

La marca del vago

Pero como si todo esto que explicamos fuera poco, el autor, ni siquiera se tomó el trabajo de leer lo que copiaba e imprimió la frase “Aquí te explico una de las razones más importantes”, el encabezamiento de toda explicación que expresa la IA cuando comienza a detallar el contenido hallado sobre el tema sobre la cual fue consultada. Esto, el lector lo puede leer en el documento impreso en el párrafo sexto al final del mismo.

En Caleta quieren adecuar a los Jueces de Falta a la militancia SER. Vergonzoso: el 95% del proyecto 251/24, lo concejales lo hicieron con Inteligencia Artificial

El resto, ya en la parte resolutiva, sigue siendo un engendro de falacias e intencionalidades políticas. En realidad el concejal del Intendente Carrizo busca modificar las reglas para colocar a dos jueces de Faltas militantes, exigiendo tiempos y requisitos irrisorios como por ejemplo, en el Artículo Nº 1, todos deben ser egresados de universidades nacionales, probablemente otro error de lectura al producto arrojado por la IA.

Con esta cláusula queda cerrada la oportunidad para aquellos profesionales que hayan egresado de otras universidades, aunque paradójicamente, las últimas designaciones de Por Santa Cruz son de universidades privadas, como es el caso de la Presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia; pero a su vez admite que un cargo de Juez, un técnico en administración de justicia, sea ocupado con títulos de abogado o procurador jurídico, lo cual está correcto, pero también, contador público, licenciado en ciencias políticas y técnico en administración pública.

Sin duda lo que busca el Intendente Carrizo, el Gobernador Vidal y el Concejo Deliberante, es remover al actual Juez de Faltas de Caleta Olivia Daniel Aybar, quien ocupa los dos Juzgados existentes, el titular y la vacancia, pertenece a un partido vecinalista y no existe una causal para ser removido del cargo. El objetivo en el corto plazo es ocupar el segundo juzgado que subroga éste abogado con un militante propios. (Agencia OPI Santa Cruz)