Misterioso viaje de los padres de Loan: una pista podría ser clave en la búsqueda

Este viernes, los padres de Loan, el niño desaparecido hace 85 días en Corrientes, emprendieron un misterioso viaje basado en una “información clave” que podría ser determinante para la investigación. María Noguera y José Peña confirmaron la noticia, aunque optaron por no revelar detalles del destino ni de la pista recibida, con el objetivo de evitar cualquier obstáculo que pueda entorpecer el avance de la causa. “Tenemos que viajar. No podemos decir adónde vamos, pero hay información clave”, señalaron los padres, quienes han manifestado su constante búsqueda del niño.

En una reciente declaración, la madre de Loan también respondió a las críticas del ex abogado Fernando Burlando, quien los acusó de inacción en la búsqueda. “Nosotros no estamos de brazos cruzados. Todos los días buscamos a Loan”, afirmó María Noguera. El matrimonio sostiene que su hijo fue “llevado” por alguien y que no se perdió, como inicialmente se creyó en la investigación.

La crítica de Burlando, quien fue separado de la causa, se hizo sentir en una entrevista reciente. El abogado señaló que había alertado a los padres sobre una pista clave que, según él, no fue valorada adecuadamente. “Las cosas cuando empiezan mal, siguen mal y terminan peor”, comentó Burlando, y agregó que los padres de Loan han caído en un “desastre” por su cercanía con otras personas vinculadas a la causa. “Les espera el infierno, sin lugar a dudas”, concluyó, en un duro mensaje hacia la familia.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el destino del viaje de los padres de Loan y la relevancia de la información que recibieron. (Agencia OPI Santa Cruz)