Por una Resolución la CPS desacopló los adicionales salariales de los activos con las jubilaciones. Controversia, ilegalidad y Marcial Cané que no da la cara

Con la firma del Presidente de la Caja de Previsión Social Marcial Cané y la Gerente general de la repartición pública, se emitió la Resolución Nº 0307/24 por la cual dispuso de manera inconsulta que todos los adicionales que perciba el personal activo, no se trasladará de manera automática a las jubilaciones y pensiones de la provincia. El concepto sintetizado de la CPS es “Adicional no aportado es adicional no pagado”

El Art 1º de la Resolución establece que “los adicionales creados con posterioridad a la determinación del cargo base inicial de los beneficios no formarán parte del mismo ni darán lugar a reclamos para la modificación, transformación o incorporación del haber jubilatorio” y en Art 2º indica “los adicionales que no estén acreditados como aportados en la certificación de servicios no serán percibidos en pasividad“

La Vocal por los Pasivos ante la CPS Viviana Carabajal dijo en Fm News que esta Resolución viola la Ley jubilatoria provincial al desacoplar los beneficios de la movilidad salarial con los activos y que personalmente nunca tuvo conocimiento de la aprobación de este documento y que dicho instrumento legal se hizo “ad referendum” del Directorio, cuando la realidad muestra que todos los Vocales del Directorio se encontraban en la ciudad y podrían haber sesionado. Todo decanta en una sola realidad. Marcial Cané lo hizo de manera personal e inconsulta.

Conferencia de Prensa

Hoy la Caja de Previsión Social decidió dar una Conferencia de Prensa para “aclarar” lo que en realidad no pudo explicar y las personas designadas por Marcial Cané que estuvo ausente, terminaron nerviosos, discutiendo con los presentes y molestos por el asedio periodístico.

Algunos periodistas presentes insistían que el documento “se había filtrado”, como si se tratara de un documento secreto y “aclaraban” que de todas maneras “no estaba en vigencia” porque se firmó “Ad referendum” del Directorio.

Ante esto el periodista Hugo Moyano (FM News) aclaró que no es verdad que no esté en vigencia, por cuanto todos y cada uno de los instrumentos legales firmados en Santa Cruz puestos “ad referendum”, entran en vigencia de manera inmediata y no queda supeditado a la aprobación del otro cuerpo.

El periodista les criticó que todo lo que decían los integrantes del Directorio en la conferencia era absolutamente inverso a lo que dice la Resolución de la CPS.

Marcial Cané fue ampliamente criticado durante la conferencia de prensa por no estar presente explicando lo que firmó. Moyano, además, les recordó que fue Marcial Cané en otras épocas, quien instaló el “Aporte Solidario”, en las jubilaciones provinciales y ventiló que actualmente, el Presidente de la CPS, que les quita la movilidad a los jubilados, cobra un Adicional en su jubilación de $ 1.416.092,31, según consta en el registro oficial de sus datos, identificado bajo el Código 113 “Comp. Institucional”. (Agencia OPI Santa Cruz)