Camuzzi ratificó el cobro de aumentos en Tierra del Fuego

(OPI TdF) – El gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi Gas del Sur, Rodrigo Espinosa confirmó que la empresa facturará en los domicilios fueguinos los incrementos de la tarifa de gas que no pudo aplicar entre mayo y septiembre debido a la vigencia de una medida cautelar interpuesta por el gobierno de Gustavo Melella.

Espinosa indicó que “siempre insistimos en que las medidas cautelares son medidas muy perjudiciales para los usuarios porque son un ‘impasse’ en el tiempo que en algún momento se deben resolver, y gracias a Dios, la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia lo resolvió rápido porque el 99% de los usuarios de la Argentina están pagando aumentos tarifarios y únicamente Tierra del Fuego decidió que no”.

Según el vocero empresarial “las medidas cautelares terminan siendo nocivas para el usuario porque cuando la Justicia termina fallando hay que volver a reordenar este proceso (de facturación) y para el usuario tiende a ser un poco más difícil”.

“Todavía nuestra compañía no definió cómo va a ser el recupero de lo no pagado” añadió Espinosa quien consideró que Camuzzi “cuidará mucho al usuario y vamos a hacer que todo este proceso sea lo más paulatino posible, para evitar que en estas facturas que empiecen a venir se empiecen a generar intereses, porque ahora hay que estar muy cerca del usuario que no tiene por qué ser perjudicado por esta medida”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)