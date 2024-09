La Unión Europea sigue sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

La Unión Europea (UE) continúa sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y tampoco ha extendido ese reconocimiento al opositor Eduardo González Urrutia, a pesar de que el Congreso de España lo hizo formalmente la semana pasada. La postura del bloque europeo se mantiene firme en su demanda a las autoridades venezolanas para que publiquen todas las actas de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio, lo cual es visto como una medida crucial para la verificación de los resultados.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE, señaló que mientras no se publiquen ni verifiquen las actas electorales, la Unión Europea no puede aceptar la legitimidad de Maduro. “Nos tememos que nunca habrá verificación, por lo que negamos su legitimidad democrática”, afirmó Borrell en recientes declaraciones. Al mismo tiempo, el diplomático subrayó que aunque el bloque no considera a Eduardo González Urrutia como presidente electo, reconoce que ha recibido “un apoyo significativamente mayor que el de Maduro”, lo que lo posiciona como un actor político relevante en el país sudamericano.

El pasado miércoles, el Congreso de los Diputados de España dio un paso adelante al reconocer oficialmente a González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela, una acción impulsada por el Partido Popular, líder de la oposición en el país ibérico. Esta decisión fue respaldada por 177 votos, que incluyeron a formaciones de derecha y grupos nacionalistas vascos, aliados habituales de los socialistas, quienes quedaron en minoría en esta votación.

La Unión Europea, por su parte, ha instado a las autoridades venezolanas a cesar la represión contra los líderes de la oposición, como González Urrutia y María Corina Machado, y ha pedido la liberación de todos los presos políticos. En la misma línea, Borrell enfatizó que el Consejo de la UE sigue considerando a Maduro como presidente de facto, pero sin legitimidad democrática.

Se espera que la próxima semana el Parlamento Europeo aborde la situación política de Venezuela en una sesión plenaria, donde los eurodiputados debatirán sobre el reconocimiento de González Urrutia como ganador de las elecciones. La resolución propuesta fue impulsada por la parlamentaria vasca Oihane Agirregoitia y podría marcar un nuevo rumbo en la posición europea frente a la crisis en Venezuela. (Agencia OPI Santa Cruz)