Documento sindical en YCRT. Mucho reclamo, cero autocrítica y olvido de la corrupción K, como si todo hubiera comenzado en el 2024

(Por: Rubén Lasagno) – Luego de la salida intempestiva de Thierry Decoud como Interventor, por corrupción en YCRT, los gremios que operan dentro del yacimiento, tras tomarse su tiempo para expedirse al respecto, elaboraron un documento muy extenso, con muchas imprecisiones, extemporáneo, con demasiados “olvidos” y una memoria selectiva que excluye la autocrítica, un factor inherente a los sindicatos de actuación en la empresa, porque todos ellos (por acción u omisión) han acompañado la historia y son protagonistas de la realidad que vive YCRT en los últimos tiempos.

El documento es muy largo para lo poco que tiene conceptualmente. Solo se dedican a culpar a medios que no mencionan ni determinan, de haber generado lo que denominan “embestida mediática”, de “medios hegemónicos” a los cuales acusan de “estar lejos de transmitir la realidad que atraviesa YCRT” y señalan que con sus informaciones “buscan quebrantar el bienestar de las y los trabajadores”, poniéndole el broche k al texto, usando la discrminación del artículos (las/los) para referirse a los trabajadores, tan propio del argot kirchnerista.

Los sindicato hablan bajo la teoría del hecho consumado. Nunca fueron capaces de expedirse cuando Decoud estaba en funciones y planificaba con su amigo el Gobernador, buscar clientes para el carbón y un interesado para el yacimiento y/o la explotación de la Usina 240 mw. Solo lo dijo, anunció y adelantó OPI santa Cruz. Ahora la reacción tardía, solo por la salida del funcionario que desde este espacio se había previsto que era un oportunista más, no tiene valor bajo los términos del saneamiento de la propia empresa. Los sindicatos, parece, no entendieron que la matriz política cambió y sus amigos y favorecedores de siempre, aquellos que les permitieron cobrar sin trabajar y preservar sus privilegios, no están.

Si tomamos como punto de partido en el accidente de Mina 5 donde murieron 14 mineros en el año 2004, el yacimiento obtuvo mucha inversión y poca ejecución; de hecho, nunca llegó a autosustentarse, siempre vivió de los fondos públicos, cuando se trata (o debería ser) una empresa productiva. De eso los gremios no dicen nada.

Documento sindical en YCRT. Mucho reclamo, cero autocrítica y olvido de la corrupción K, como si todo hubiera comenzado en el 2024

El desembarco de “las inversiones” alentadas por Néstor Kirchner y seguida por las administraciones de su esposa, incluyeron las acciones del 90% de aquellos manejos económicos y financieros espurios, la corrupción sin límites y la utilización de YCRT como plataforma de enriquecimiento político y articuladora de uno de las mayores defraudaciones al Estado, con el triángulo cuyo vértice estaba en el Ministerio de De Vido, en YCRT e Isolux Corsán.

Muchos años de silencio y complicidad, solo por razones estrictamente políticas, hicieron que se hayan transformado en cómplices de las sucesivas administraciones y mostrándose reactivos cuando asumió el macrismo y ahora los Libertario, aludiendo, como en este caso, el desguazamiento, la privatización y la corrupción en YCRT, algo que no vieron durante tantos años que estaba sucediendo, como tampoco recuerdan que teniendo todo el poder (nación.provincia-municipio) y las manos en el Congreso, Cristina Fernández nunca quiso ni proporcionó la creación de la empresa carboeléctrica que solo quedó en un proyecto y jamás prosperó por decisión del propio kirchnerismo. De eso, los sindicatos, tampoco hablan.

El problema de los sindicatos de Río Turbio es la memoria selectiva, cargando contra todos que no sean “del palo”, sin asumir los delitos cometidos por el kirchnerismo en funciones durante casi 20 años a nivel nacional y 32 en la provincia, aún cuando haya casos definidos por la propia justicia como es el caso de Julio De Vido, Baratta y Pérez Osuna (entre otros), que han sido condenados por haberse robado todo.

Lo de Thierry Decoud lo adelantamos desde este espacio de comunicación, fuimos los únicos en informar paso a paso los antecedentes del interventor, los ingresos desmedidos que hizo en la empresa, las conexiones con el Gobernador Vidal, los negocios probables y las operaciones plagadas de obviedades para decirle una cosa a los trabajadores, mientras desde la política santacruceña no hacían nada para preservar la empresa, porque facilitaron la ley de privatización con Carambia y Gambaro sentados en la escalera; sin embargo, los sindicatos de YCRT hoy parece que descubrieron la pólvora; despertaron y se dieron cuenta que Decoud era corrupto.

Es tarde, muy a destiempo y el mensaje surge como un grito de oportunidad que nadie escucha, porque revela un oportunismo político y mediático que no suma, solo resta. (Agencia OPI Santa Cruz)