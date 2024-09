El Banco Nación sube el dólar oficial a $960,50 mientras el blue cae a $1.280

El dólar blue registró este miércoles una baja del 0,39%, cerrando en $1.280 para la venta, lo que redujo la brecha con el dólar oficial al 28,7%. Mientras tanto, el dólar Banco Nación subió dos pesos, finalizando la jornada en $960,50.

El volumen operado en el mercado de cambios mejoró un 45%, alcanzando los US$ 307 millones. Sin embargo, el Banco Central tuvo otro día de saldo negativo, con una pérdida de US$ 74 millones, debido a la necesidad de cubrir la demanda de divisas. En los últimos cinco días, los exportadores cerealeros liquidaron en promedio US$ 89 millones diarios, lo que obligó al ente monetario a intervenir en el mercado.

Por su parte, los dólares financieros operaron sin mayores variaciones: el dólar MEP cerró a $1.237, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.254. En el mercado de futuros Rofex se negociaron US$ 444 millones, manteniéndose en línea con las operaciones habituales. (Agencia OPI Santa Cruz)