Esa maldita costumbre de hacerse los monjes y transformarse en diablos con infierno propio

(Por: Rubén Lasagno) – Hemos tenido en el kirchnerismo el ejemplo más claro del odio al periodismo no militante. Cualquier voz disidente, eran aplastada por la pauta o por la extorsión económica; personalmente nunca me creí los argumentos de algunos dueños de medios que prescindían de hacer periodismo crítico porque los “habían amenazado”. La única y gran amenaza que hay en este metié del periodismo profesional, es la amenaza de vaciar el bolsillos (o no llenarlos).

Cuando los medios construyen sus estructuras alrededor de los dineros públicos, los dueños tienen dos caminos: o se someten a las órdenes de quien les paga o cierran.

Los medios de comunicación son un grano en las partes pudendas de los gobiernos, indistintamente de qué color político sean éstos. Las autocracias no tienen ideología, ni derecha ni izquierda, son, per se, un compendio de poderes apropiados por una sola persona que no mostró la hilacha hasta que estuvo en el poder, demostrando lo reaccionario que pueden ser con una parte del periodismo que no son “ensobrados” de la omertá del gobierno, que ventilan las corruptelas insoportables de los que se vendieron como buenos y son igual o peores que los anteriores.

Esta aclaración viene a cuento de lo ocurrido desde que Javier Milei llegó al poder. Con la aparición de Viviana Canosa en Radio Rivadavia, la periodista no tuvo empacho en señalar que fue echada de LN+ y de la radio de Luis Majul, por pedido del propio presidente, dado que en campaña ella había descubierto la compra de candidaturas por parte de la Libertad Avanza.

Paralelamente, La Política On line resume en una nota las intenciones del presidente de quedarse con los medios de Jorge Fontevecchia (Diario Perfil y revista Noticias), para lo cual y siempre de acuerdo a fuentes de LPO, Caputo le habría enviado un mensaje a través de un operador a un empresario de medios que no aceptó intervenir en el negocio.

Perfil, como todos saben, mantuvo una aceitada (o “lubricada”) relación con el massimo y su “oposición” a Milei, suena más a una necesidad de ponerle un número a la línea editorial que a una amenaza de censura.

De “mártires” y comerciantes

Una cuestión más o menos parecida fue aquella compra del Grupo de Hadad, por parte de Cristóbal López, por más de 45 millones de dólares (en blanco, nadie sabe realmente cuánto se pagó) ante lo cual C5N, Radio 10 y varios medios del Grupo pasaron a manos del testaferro de Cristina, transformando al multimedios en un reducto militante para mentir, operar y difundir panfletos del Instituto Patria.

Nunca me creí “las amenazas” de las que diera cuenta Daniel Hadad cuando dijo que “lo presionaron y obligaron a vender” e inclusive se habló de un tiroteo en un restaurante donde estaba cenando con su familia.

Quien está amenazado de muerte, cierra o se va. Si vende, es porque hubo un acuerdo en el precio y todo se limita a una transacción comercial. Tan poco creíble fue el hecho en si, que Hadad mantuvo abierto Infobae, medio que perduró a lo largo de todo el gobierno K y hasta con pauta oficial por medio y en los medios que vendió al zar del juego, prosiguieron sus amigos Longobardi, Baby Etchecopar y en negro González Oro y varios más, por ejemplo

Este mismo ejemplo lo podemos replicar en varias partes del país y con distintos medios de comunicación. A ningún propietario “lo obligan a cerrar” por censura o persecusión; a lo sumo, no hay un acuerdo en el precio de su silencio o la generación de contenidos “aligerados” que no ofendan ni dañen al poder.

Los que realmente estaban amenazados, eran los medios de comunicación colombianos, en la época de Pablo Escobar, donde nadie amenazaba a los directores con un “billetazo”, sino que les ponían un coche bomba, como sucedió en los ´80 con El Espectador.

El problema de los medios de comunicación en la Argentina es que se crean, forman y construyen alrededor de los fondos públicos y migran su billetera de acuerdo a quien esté en el gobierno; lo vemos en escala más pequeña en Santa Cruz.

Cuando el gobernador o presidente corta la pauta, la estructura se cae, proque no tienen sustentabilidad propia, no puede funcionar independientemente del poder y entonces a ese propietario le quedan dos caminos: venderlo o como en el caso de Rudy Ulloa y su panflediario “El Periódico”, cerrarlo, porque no lo puede sostener ya que su único propósito fue facturar con los gobiernos y no generar riqueza propia.

Por este motivo cuando desde los grandes medios se habla de “persecusión”, “hostigamiento” y “amenazas”, hay que corroborar exactamente de qué se trata. Muchas veces los propietarios de medios suelen crear su “propio infierno” para negociar mejor la entrega de su recurso y aparecer como “víctima”, cuando en realidad la única víctima en estos casos, es la verdad. (Agencia OPI Santa Cruz)