El dólar blue cae a $1.270 mientras el Central compró US$ 70 millones

El precio del dólar en el segmento financiero continuó hoy con la tendencia descendente observada el lunes, cerrando en $1.243 en el Contado con Liquidación (CCL), lo que representa una baja del 0,5%. Por su parte, el dólar MEP, o dólar bolsa, también registró una merma del 0,25%, cerrando en $1.213.

La mayor oferta en un mercado con escasas operaciones impulsó una leve caída del dólar “blue”, que se ubicó en $1.270, con una baja del 0,40%. Este comportamiento contrasta con el alza que había registrado el lunes, destacando la volatilidad en los mercados paralelos.

En este contexto, el Banco Central continuó con su política de compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), adquiriendo US$ 70 millones. No obstante, las reservas internacionales disminuyeron en US$ 33 millones debido a una mayor demanda por parte de los importadores, cerrando en US$ 26.908 millones. A pesar de esta caída, las reservas han mostrado un crecimiento de US$ 191 millones en lo que va del mes.

El tipo de cambio mayorista se mantiene en $962, lo que establece una brecha del 31% respecto del dólar paralelo. En cuanto al dólar oficial, su valor en el Banco Nación es de $982, mientras que en el promedio de las entidades bancarias se sitúa en $995,73. (Agencia OPI Santa Cruz)