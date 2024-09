CPS, YCRT y Represas: dos enclaves nacionales y uno provincial, que busca apropiarse el gobierno provincial y lo pueden llevar al fracaso

Fuera del “relato de la autosatisfacción” que ejerce el gobierno de la provincia, un grupo de gremios afines, quienes conforman una extraña CGT forzada en zona sur, se han expresado alrededor de los supuestos “logros” políticos que enarbolan como “triunfos” del gobernador Vidal, donde la verdad es cuidadosamente ocultada o disimulada.

Los “emblemas” de sus logros son: Caja de Previsión Social, YCRT y las Represas; obvio, sacando la caja previsional, ninguno de los otros dos objetivos políticos son provinciales, por lo tanto, el gobernador no tiene la mínima injerencia en su destino, excepto alguna intermediación en calidad de ruego ante un presidente que no tiene entre sus prioridades seguir poniendo plata en dos pozos negros, improductivos y practicamente sin futuro.

Unos 20 dirigentes de gremios algunos de los cuales son sellos de goma, han salido con una declaración de apoyo irrestricto al Gobernador Claudio Vidal, obviamente encabezando el grupo quién sino el Secretario General de Petroleros Privados Rafael Guanchenen. Y todo supone que es una reacción a las fuertes declaraciones de un grupo de sindicatos nacionales y provinciales que han criticado al mandatario provincial y su política pública, por, precisamente, no atender a los dirigentes que quisieron plantearle la problemática social por la que atraviesan los trabajadores de organismos nacionales a los que nunca atendió a pesar de los insistentes pedidos en ese aspecto.

Los más representativos de quienes firman este documento de apoyo a Vidal son los sindicatos de YCRT, ATE Río Turbio, Fraternidad, APS y se cuela la UOCRA que en conjunto le agradecen al gobernador “su inclaudicable lucha por los trabajadores” y la fabulosa intermediación “decisiva” por la cual logró que el gobierno nacional incluyera a YCRT y las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, en el Presupuesto nacional.

De acuerdo al documento de chupamedismo explícito publicado por Guanchenen y compañía, todo esto “es producto de la perseverancia, la visión y el compromiso de un Gobernador que no negocia ni un centímetro cuando se trata de defender los derechos de los santacruceños”, expresan los firmantes que construyen el “diario de Irigoyen” del sindicalismo santacruceño tratando de contrarrestar las críticas a Vidal.

Sin embargo, lo que dicen allí los dirigentes oficialistas, dista bastante de mostrar la realidad de lo actuado, tanto por parte del gobernador, como de las “gestiones” que le asignan con el ánimo de sumarle “un triunfo” a la gestión tras su caída libre en las encuesta de opinión.

Los tres temas en los cuales le dan preponderancia a la actuación del gobernador, están encuadrados en un marco de “media verdad”, por las razones que vamos a sintetizar.

Caja de Previsión Social

De acuerdo a lo votado en la Ley Bases, por acuerdo entre los legisladores y el gobierno, se quitó de la misma el pedido de transferencias de las Cajas de Previsión, en aquellas 13 provincias que no habían realizado la denominada “armonización”. A partir de allí, el gobierno nacional ya no está comprometido en financiar los déficit de las cajas previsionales de las provincias. El argumento de las provincias, fue que como las CPS estaban en las constituciones provinciales, el Estado nacional les realizaría la transferencia para cubrir el déficit e igualar a cada una de ellas.

CPS, YCRT y Represas: dos enclaves nacionales y uno provincial, que busca apropiarse el gobierno provincial y lo pueden llevar al fracaso

Ahora bien, con la ley previsional había un punto donde se establecía la obligación del pago de ese monto a las provincias que no transfirieron sus Cajas.

Con el veto y la confirmación en la Cámara de Diputados, todo esto desapareció; por lo tanto, debería estar en el Presupuesto 2025 y tal como resulta de su lectura, en el presupuesto no hay un solo peso para cubrir el déficit de las Cajas en las provincias.

YCRT

Las “gestiones” presuntas de Claudio Vidal por el yacimiento ante el gobierno nacional o fueron malas o no resultaron, porque el financiamiento cayó un 35% o más para el año próximo.

En principio la amistad con Thierry Decoud, dejó al gobernador en una posición bastante incómoda, ante la aparición de coimas en las negociaciones por la venta de carbón y no porque Claudio Vidal haya tenido algo que ver con esta acción delictiva, sino porque su relación con el Interventor se había promocionado como una dupla con grandes posibilidades de lograr beneficios para el yacimiento con la venta de carbón, buscando un posible comprador y/o (lo que no se dijo) la posibilidad de buscar un “inversor” que se hiciera cargo de la parte proporcional del capital privado para que entre en producción.

Ante la aparición del pedido de coimas, Vidal rápidamente salió con un comunicado a despegarse del caso y de su amigo en problemas, quien sin tiempo a dar explicación fue echado del cargo, aunque a decir verdad, no consta que Decoud no siga como Interventor y los 29 ingresos que hizo prosigan en la gestión, porque el gobierno nacional nunca mostró un papel al respecto ni ha nombrado a un nuevo funcionario al frente del yacimiento.

Pero lo más importante sobre YCRT y que confirma lo “poco exitosa” que han sido las gestiones entre Vidal y Decoud, es que en el Presupuesto 2025 se ha publicitado una asignación de 108 mil millones de pesos para el próximo año y en realidad lo que el gobierno nacional tiene asignado presupuestariamente para YCRT es de 68 mil millones de pesos, 8 mil millones de los cuales son para capital, con lo cual (y de acuerdo a estimaciones) alcanzaría para unos 8 meses de sueldos.

Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa

Los gremios afines al gobierno provincial, salieron blandiendo la bandera del éxito logrado por Vidal, para destrabar el presupuesto de las Represas, que en el Presupuesto 2025 tiene asignando 635 millones de dólares. Pero no dicen la verdad; solo la mitad de ella, lo cual es una mentira.

Lo que figura en el Presupuesto 2025 es una “estimación de inversión” de acuerdo a los planes de construcción que de hecho van muy atrasados y la revisión de esos números, es lo que no ha convencido al gobierno nacional, en seguir endeudándose con el gobierno chino; sin embargo, hay que decir que debido a los contratos bilaterales existentes la Argentina no puede rescindir dichos contratos, pero sí dilatarlos o suspender temporalmene la obra, como viene ocurriendo.

Teniendo en cuenta que esos 635 millones de dólares son una proyección de inversión, lo único real y concreto que cuente la UTE Represas Patagonia, es la Adenda XII que debe ser firmada, en este caso por el gobierno nacional, para que al menos caigan a la obra unos 300 millones de dólares.

De acuerdo a las fuentes consultadas por esta Agencia, Javier Milei no está dispuesto a firmar momentáneamente esa asignación de fondos, porque la mayoría de ese dinero o todo, se iría en el pago de deudas que tiene la UTE y prácticamente no quedaría un solo peso para la continuidad de la obra. Si se repasa el archivo de OPI, se comprobará que este fundamento lo informamos al principio de esta gestión, en el mes de enero/2024.

“El presidente no quiere endeudarse en un solo peso en una obra que está cruzada por la corrupción y el retraso, está buscando un mango afuera, de hecho cuando logra cerrar el ingreso de 1.000 millones de dólares y consigue un inversor, lo festeja; abrió el RIGI para que entren inversiones y fondos frescos y no va a poner un mango en una obra que con 15 años de construcción, lleva menos del 30%, se han robado todo y está endeudada por más de 300 millones de dólares”, remarcó la fuente del gobierno nacional, quien aseguró que no hay precisiones de cuándo y cómo se reiniciarán los trabajos. (Agencia OPI Santa Cruz)