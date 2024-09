Operación de los sindicatos de YCRT y el gobierno provincial para postular como Interventor al abogado Leandro Ruggieri quien intervino en los retiros de Zeidán y los despidos de Aníbal Fernández

Una campaña mediática, alentada y organizada desde los cuatro sindicatos que trabajan dentro de YCRT y apoyada por el gobierno de la provincia, está hablando de la posible designación del abogado de 28 de Noviembre Leandro Ruggieri, quien se desempeña en YCRT desde hace algo más de diez años y si bien posee cierto reconocimiento como abogado laboralista, la información recolectada entre miembros del yacimiento y personal despedido en la cuenca, no goza de buenos antecedentes como dependiente de YCRT, donde ha desempeñado tareas en Recursos Humanos, Personal y Jefe de asuntos legales, teniendo como mayor baldón en su carrera, haber participado en el despido de los 417 trabajadores del yacimiento, que propició la entonces titular de ATE Olga Reinoso, con una presentación judicial en contra de sus compañeros y ejecutó Aníbal Fernández, cuando asumió en el año 2020, luego de ganar el Frente para la Victoria una nueva elección nacional, en este caso con Alberto Fernández como presidente.

De acuerdo a los testimonios recogidos, Ruggieri debió escapar a la ira de algunos afiliados que enterados de su participación en la parte legal del yacimiento, lo buscaban para escracharlo en el lugar donde estuviera. “Después de esto y teniendo en la memoría que cuando estuvo (Omar) Zeidán como Interventor, también firmó los retiros voluntarios, Ruggieri estaba fulminado por los mineros y si bien es una buena persona y buen profesional, este abogado no tiene las espaldas para llevar adelante una responsabilidad de este tipo, como es presidir una empresa la cual, como ya todos sabemos, va camino a la privatización”, indicó nuestra fuente en el yacimiento.

Con la llegada de Daniel Peralta como Interventor, Ruggieri fue rescatado y puesto en funciones dentro del área de Recursos Humanos, mediante un trabajo de “blanqueamiento de imagen”, que, recuerdan ex trabajadores de YCRT, solo fue posible con la intermediación del ex gobernador, por entonces puesto como Interventor en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, luego que fracasara la gestión de Arribas y el Ingeniero Eduardo Vilchez.

Un hombre “sin espaldas”

Más allá de las buenas consideraciones personales que detenta socialmente el abogado Ruggieri en la cuenca, su impulso para ocupar la Intervención, se considera una estrategia instalada por los cuatro sindicatos que operan en el yacimiento apoyados por el gobernador Claudio Vidal; sin embargo, todos creen que con esta acción plenamente política, buscan convencer al gobierno nacional de que los sindicatos y el gobierno provincial, pueden ponerse al hombro la responsabilidad de conducir a YCRT; quien sea colocado allí como Interventor, tendrá que tomar decisiones que no están siendo consideradas actualmente, en el fragor de esta postulación que apareció mediáticamente, pero carece de cualquier ratificación oficial.

Sobre la posible función del abogado Ruggeri como Interventor de YCRT, una alta fuente de YCRT remarcó “No va a ser capaz de sostener los convenios firmados y además, no hay que olvidar, que dentro de la venta del paquete accionario al sector privado, desde el gobierno nacional va salir una orden para que se produzca un achique de al menos, 600 o 700 trabajadores” y agregó “Cuando ello ocurra vamos a ver cómo van a jugar los sindicatos y el propio Interventor si acaso resulta ser esta persona que es de la cuenca y va a tener la responsabilidad y la obligación de usar la lapicera para designar quién se queda y quién se va”.

La movida política

Sin duda la denominada “Patria sindical” está siendo presentada en sociedad de la mano del gobernador Claudio Vidal. Han llegado a la provincia Aguiar, Barrionuevo de Gastronómicos y se han entrevistado con el gobernador. Solo falta que arriben los Moyano, Martínez de la UOCRA y otros grandes defensores de pobres y trabajadores, que a pesar de ser multimillonarios y mega empresarios, le dedican parte de su valioso tiempo a defender a los más desposeídos del país y oponerse a las injusticias políticas de un gobierno con el cual no están de acuerdo.

Sin duda, el desembarco de los sindicalistas nacionales viene de la mano de un proyecto provincial que tiende a “empoderar” ese sector, al que tan bien se autoajusta el gobernador Vidal, para accionar corporativamente con los cuatro sindicatos de YCRT, quienes junto con los intendentes de la cuenca carbonífera tratan de convencer al gobernador de que la mejor propuesta para llevarle a Milei, es el nombre de Ruggeri como Interventor.

“En realidad, lo que intentan hacer los gremios en YCRT es que siga la joda y no se corten los privilegios. Pero lo que no dicen es que la billetera no la manejan ellos, sino el gobierno nacional. Quieren poner a un hombre al que puedan manipular y presionar, porque Ruggeri es alguien carente de peso específico propio y de conocimiento, excepto en lo que a su especificidad profesional se refiere. Además, nunca ha tenido roce con autoridades nacionales, no conoce a nadie y su figura es usada como “una propuesta” local, ante el temor que caiga “un paracaidista” puesto por Caputo o Francos como Decoud, que vuelva a comandar todo desde la calle Cabildo en CABA y haga otro desastre peor que el que hay ahora”, insistió nuestra fuente.

En ese mismo sentido nuestro confidente teorizó en un hecho que podría ser una realidad si acaso se da una situación donde los gremios y el gobierno provincial tomen a su cargo la administración de YCRT a través de un candidato elegido por ellos “En caso que pongan a Ruggieri de Interventor y entre ellos se repartan las Gerencias ejecutivas, comerciales etc del yacimiento ¿A quien van a echarle las culpas ante cada problemas que surjan?, porque actualmente los gremios y los intendentes para repartir culpas son campeones; ahora, sin son ellos los que están de los dos lados del mostrador, es como el perro que se muerde la cola”, comparó metafóricamente la fuente quien agregó “Y esto, no va a ser gratis para el gobernador Vidal que se va a ver mezclado en medio de una empresa cuya decisión final no va a estar ni en el gobernador ni en los sindicatos; va a venir del gobierno nacional y uno de los propósito que tiene Milei, lo cual queda reflejado en el escaso presupuesto asignado (68 mil MIllones de pesos para el 2025) es privatizar cuando antes y ese proceso viene (obligadamente) acompañado de al menos 600 despidos para hacer atractiva la propuesta y además, el inicio de las operaciones de producción intensiva, que, como no se vende carbón porque hay 60 mil toneladas que están al borde de prenderse fuego, no sabrían donde apilar”, dijo planteando un panorama bastante sombrío para los próximos meses/años.

Lo que se está hablando entre la dirigencia sindical es que si con el apoyo del gobernador, logran hacer un pool administrativo para gerenciar YCRT, ellos creen que podrían poner en marcha el yacimiento y reestablecer los privilegios que el gobierno nacional les ha quitado. Es decir, sueñan que la diferencia entre los 68 mil millones de pesos y lo que necesitan para recuperar salarios, BAE, aguinaldos, jubilaciones (82%), pasajes y el pago de servicios, como sucedía en YCRT de los ´90, podrían generarlo ellos mismos, sin embargo, los que analizan la posibilidad de una intervención coparticipada con los sindicatos, creen que esto sería inviable y a poco andar, terminaría implosionando y destruyendo definitivamente cualquier esperanza de recuperar la empresa.

“Si Vidal se mete en esto, va a ser el más perjudicado políticamente. Se lo van a llevar puesto. Una cosa es intermediar ante el gobierno nacional y ser nexo político y otra es ser parte de la empresa junto a los sindicatos, poniéndose al hombro una responsabilidad con resultados que están sujetos a la decisión presidencial y sabemos que MIlei no es muy estable que digamos”, nos indicaron, con lo cual, la llegada de Ruggieri o quien intenten imponer como candidatos locales y/o propios para dirigir la Intervención de YCRT, está lejos de ser una solución para el yacimiento el cual, hasta el momento, es un activo desechable en los planes del gobierno nacional lo cual tratará de sacarse de encima en los más de tres años que le quedan de gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)