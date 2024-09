Mientras YCRT siga siendo un botín, no habrá futuro para la empresa. La corrupción no se fue, solo cambió de nombre

(Por: Rubén Lasagno) – La investigación publicada por el diario Clarín y que reproducimos esta mañana, no solo es demoledora por la magnitud de la corrupción que rodea a este gobierno y sigue enquistada en Yacimientos Carbonífero de Río Turbio, sino por la existencia de un audio concluyente, inexorable, indiscutible e incontrastable con cualquier argumento que intente explicarlo, donde una persona llamada Andrés Gross, amigo del Interventor Thierry Decoud, tal como refiere Clarín, que inclusive menciona que ambos juegan al fútbol juntos, aprieta al representante de la empresa TGI en argentina, Agustín Yarke.

Andres Gross es el típico oportunista, una persona que aprovecha sus vínculos con personajes del Estado, para llenarse de plata a costa de todos los argentinos y de los amigos con cargos, que les facilitan los datos y los canales para que, como en este caso, acerque las partes (empresa Israelí e YCRT) y en el medio “muerda” de la negociación donde él queda absolutamente oculto.

Es una trama que conocemos perfectamente y se repite desde épocas inmemoriales; recordemos que Julio De Vido “pedía el 15” en la obra pública de Santa Cruz y por ese motivo le habían puesto el mote de “teléfono celular”.

En épocas del kirchnerismo esta costumbre estaba “aceitada” y funcionaba a pleno, no ya con “el 15” sino prácticamente con más del 50% de cada obra, que además, no se terminaba. Y precisamente Javier Milei ganó, porque una de sus promesas fue terminar con estos negocios. Bueno, lamentamos decirle que se equivocó (o nos mintió).

Lo dijimos con anticipación

Cuando asumió Thierry Decoud como Interventor, hicimos una radiografía de quién era este ex funcionario de Macri, conectado con gente del kirchnerismo y de la Libertad Avanza, a través de gente del SER en Santa Cruz y la posibilidad de que de aquella amistad generada entre el nuevo Interventor y el Gobernador Claudio Vidal, surgieran empresas “amigas” que estuvieran dispuestas a hacer negocios con YCRT. Hoy Clarín menciona nuestro informe, precisamente porque señala estas vinculaciones con mucha anterioridad a lo sucedido.

Las empresas que suponíamos entrarían en juego, hasta ahora no aparecieron, pero tras la revelación de Clarín, lo que se conoció es que hay interesados en “intermediar” en la venta de carbón, que por ser de una calidad inferior a la que buscan las empresas en el orden internacional, no están dispuestos a pagar sumas exorbitantes por la tonelada de mineral extraído en Río Turbio.

Es así que a los 70 dólares por TN dispuesta a pagar por TGI, empresa de Israel, los coimeros argentinos le pidieron un sobreprecio que excede el interés de los israelíes por el carbón santacruceño y por ese motivo, éste negocio se cayó.

No saben nada, pero lo que importa en la plata

Andrés Cross, en el audio de la coima, para forzar al representante de TGI, para que cierre la operación y convenza a la Presidencia de la firma israelí, llega a decirle a su interlocutor que YCRT le puede proveer un número de toneladas que todo sabemos es imposible que el yacimiento pueda extraer.

La presión que hacen los desesperados coimeros para que Agustín Yarke (empleado de TGI en Argentina) “convenza” a la gerencia de que debe comprar el carbón en YCRT, genera el propio rechazo de Yarke que se da cuenta del verdadero objeto de esa conversación: que cierren el negocio para quedarse con la “comisión” por la compra. A tal punto es la insistencia que el hombre de TGI les dice “Es la primera vez que alguien pide una comisión a quien compra, uds se la tienen que pedir a quien la vende”, refiriéndose a YCRT.

Obvio, los coimeros no puede ir a pedirla a YCRT porque allí está de Interventor, el amigo de Gross; por esta razón, ellos presionaron a la empresa compradora y liberaron de toda sospecha a los funcionarios del gobierno nacional, que seguramente ahora, se mostrarán sorprendidos, negando que saben algo y deslindando responsabilidades.

YCRT nunca va a salir del pozo

Tras la evidencia de estas maniobras corruptas que le impidieron a YCRT facturar aproximadamente 100 millones (tiene U$S 120 millones de déficit por año) que hunde a la empresa en un gran interrogante, no se ha escuchado una sola voz que se levante contra este gravísimo hecho. Si realmente hay un interés genuino de parte del gobierno nacional de privatizarla, éstas cuestiones no hacen más que facilitar los argumentos.

No hemos visto a nadie de YCRT rebelarse contra esta devastadora noticia. No hemos escuchado, aún, a los dirigentes sindicales de la cuenca y la empresa, protestar, parar, panfletear, organizar asambleas y conferencias de prensa para repudiar lo que ha ocurrido. Esto explica que no solo con la palabra se es cómplice, también con el silencio.

El gobierno provincial se adelantó a emitir un comunicado “azorado” por la situación y alegando que “si son ciertos los audios y la información” (¿?) que se “investigue a fondo“, dejando entrever que si no lo hace el gobierno nacional, lo hará el propio Vidal. Solo suena a un escudo preventivo por si alguna esquirla llega cerca, pero de verdad, esto no tiene absolutamente nada.

Como hemos dicho tantas veces desde este espacio de información, la corrupción de YCRT no cesó, sólo cambió de mano. (Agencia OPI Santa Cruz)