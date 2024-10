Reconocida profesional en Psiquiatría atacó la ineficiencia, la falta de profesionalidad, de humanidad y la burocracia indolente de la Caja de Servicios Sociales

En la provincia de Santa Cruz, la característica general de los profesionales que cumplen servicios médicos, especialmente vinculados con la Obra Social de la provincia (CPS), es la de protestar en privado, mostrarse disconformes o hablar en off sobre los problemas que no resuelve el gobierno en materia de salud, pero nunca se ha escuchado una crítica, en calidad de denuncia pública, de un profesional de la salud, al funcionamiento y la actual política en la prestación de servicios de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz.

Esta costumbre de “quejarse silenciosamente” por parte de los médicos, fue rota esta mañana por la Psiquiatra Pía de Gaetano, oriunda de Río Gallegos donde desempeñó su profesión por varios años, hoy residente en la ciudad de Córdoba y aún de tan lejos sigue atendiendo a muchos pacientes en esta provincia.

La médica de reconocida trayectoria, fue entrevistada en el programa “Contracara” de Fm News y se refirió, puntualmente, a la grave situación que viven sus pacientes afiliados a la Caja de Servicios Sociales en Santa Cruz, a quienes se les ha negado la posibilidad de seguir los tratamientos por cuanto, al sacar del vademecum los psicofármacos, dejan a una gran parte de esos pacientes sin cobertura y en base al aumento del más del 200% de los medicamentos en los últimos dos meses, deben interrumpir los tratamientos, agravando el cuadro clínico.

Además de esto, la médica denunció que la Auditoría de la CSS, decide sobre las prescripciones que hace ella en cada paciente sin conocer la problemática, la gravedad y/o la afección que sufre cada paciente, lo cual mereció una particular crítica hacia quienes se arrogan el derecho de inmiscuirse en el tratamiento médico particular de sus pacientes, pasando, inclusive, por sobre la opinión, el seguimiento médico y el tratamiento prescripto de ella como profesional en Psiquiatría.

También la Dra De Gaetano hizo hincapié en la innecesaria burocracia que al menos en su caso, implementa la CSS, dado que le exigen que envíe por correo postal, una planilla con datos específicos de cada paciente que deben llenar los profesionales de la psiquiatría, lo cual fue observado como un ataque personal a ella, por realizar denuncias sobre el mal funcionamiento de la obra social de la provincia, dado que al resto de los profesionales les aceptan el envío de la misma planilla vía Wathsapp.

En el programa “Contracara” la Dra De Gaetano vertió su opinión sobre temas de gran vigencia que levanta severas críticas de los sectores más desprotegidos de Santa Cruz, quienes se ven afectado por las nuevas normas implementadas en la obra social, el precio de los medicamentos que ya no cubre a sus afiliados y la quita de 7 mil medicamentos del vademecum vigente.

Sobre los profesionales que trabajan en Santa Cruz y no denuncian las irregularidades de las cuales también son víctimas, dijo “Nadie se anima a denunciar porque tienen relación de dependencia con la provincia. La CSS retiró todos los psicofármacos del vademecum; todos y eso es sencillamente una locura – y más adelante afirmó – las auditorías se toman sus tiempos y los pacientes psiquiátricos no tienen tiempos. Es impresionante la cantidad de pacientes que tengo de Río Gallegos. En la provincia los psicofármacos aumentaron el 200% y si con obra social les cuesta comprarlos, imagínese sin obra social; imposible. Y abandonan el tratamiento”.

Al respecto agregó “Hace dos meses que mis pacientes me dicen “no puedo seguir con el tratamiento porque no puedo comprar los medicamentos”, eso es muy triste y decepcionante, es realmente inhumano. Hoy toda esta gente vive al día y al borde de la muerte”.

Sobre el particular la médica remarcó “Y más aún cuando se trata de pacientes con enfermedades crónicas graves como esquizofrénicos, psicóticos, depresivos crónicos, con intentos de suicidio, los pacientes con discapacidad, los bipolares; es decir, nadie puede cortar un tratamiento porque indefectiblemente tiene “efecto rebote”. Es realmente una locura lo que están haciendo en la CSS en Santa Cruz”.

Con total determinación y previendo que esta actitud de la Obra social de la provincia, pone en riesgo la vida de sus pacientes, De Gaetano dijo “Yo hago penalmente responsable a las autoridades de la Caja y del gobierno, porque no puedo hacerme penalmente responsable de un paciente que tiene que abandonar el tratamiento por no poder comprar la medicación, ¿De qué le sirve hablar conmigo si después no pueden hacer el tratamiento farmacológico?” se interrogó retóricamente.

Refiriéndose a quien tiene el papel de Auditor de la Caja de Servicios Sociales y es el encargado de admitir o rechazar la medicación y los tratamiento prescriptos, la médica dijo “Yo no se quién es el Auditor de la CSS, pero diría que debe estar preso. porque estas cosas no pasan en el resto del país. Es una locura lo que hacen, inconcebible”.

Sobre el particular expresó “El que debe decir qué medicamento sí y qué medicamento no, debe ser un profesional de la psiquiatría y además, cuando uno como psiquiatra diagrama y sigue el tratamiento de una persona, va probando con medicaciones hasta que el paciente se estabiliza, porque no todas las personas y los organismos responden de la misma manera” explicó remarcando “Entonces, no puede ser que alguien que no sabe nada, me diga a mí qué tengo qué prescribir o me diga a mí que no puedo prescribir ningún psicofármaco. Esto es una locura, demencial lo que están haciendo”, volvió a calificar la actitud de las autoridades de la obra social.

Finalmente calificó de inservible el servicio que la CSS le presta a los afiliados “El afiliado es el dueño de la Caja y no le pueden negar una prestación. La Caja así no sirve para nada. Conozco una paciente que tiene un tumor retrocular; hace tres meses está pidiendo la derivación y se la niegan. Tiene el ojo afuera, con dolor permanente y le niegan la derivación. Eso a mí me indigna. Si estuviera allá iría a la CSS y obligaría a la Auditora que me escuche, pero vivo lejos, lamentablemente”, y a continuación dejó en claro que habla desde una situación profesional que le da la suficiente autoridad para opinar sobre el tema y en este sentido concluyó “Soy una profesional de 20 años de experiencia, que toma examen a psiquiatras en Santa Cruz, con todo un currículum que cualquiera lo puede pedir en el Consejo Médico de Río Gallegos y el de Córdoba; soy Auditora y Auditora en discapacidad, podrán corroborar que tengo todas las especialidades y psicoterapias y más de lo que todos en Santa Cruz pueden llegar a tener” y concluyó “Que me digan a mí qué medicación tengo que recetar y qué no, es una falta de respeto, porque me lo tiene que decir alguien que está por encima mío (profesionalmente), no por debajo”. (Agencia OPI Santa Cruz)