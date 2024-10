El repudiable escrache a Menem. Los “referentes” de LLA en Santa Cruz, responsables directos de la organización deplorable y poco sentido de la oportunidad

(Por: Rubén Lasagno) – La noticia ayer fue clara y concreta: La Libertad Avanza en Santa Cruz organizó un acto en Río Gallegos, con motivo del lanzamiento del partido de Javier Milei a nivel nacional, con la presencia de Martín Menem y recibió el repudio de un número importante de militantes K, estudiantes universitarios, la izquierda y el peronismo residual que, como era de esperar, actuó por propia naturaleza, pero especialmente, por la incapacidad por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de exponer a un escarnio público, a uno de los referentes del gobierno nacional, para evaluar la situación política provincial, solo por desconocer o subestimar la temperatura social-política provincial y no analizar el contexto público del momento.

Quien organizó el acto, de acuerdo a sus propias palabras, fue Jairo Guzman, el representante del partido LLA en la provincia, con poco o ningún sentido de oportunidad, como queda explicado por los propios hechos ocurridos ayer en pleno centro de la ciudad.

Cuando un representante político local arma un acto partidario para un funcionario nacional, debe atender muchos aspectos y el fundamental es la seguridad, más aún si éste llega a la provincia ícono del kirchnerismo y más todavía, si el contexto social es absolutamente sensible. Ninguno de los organizadores se preocupó por este aspecto y así les fue.

La Libertad Avanza en Santa Cruz parece que esperó que se alinearan los planetas para exponer a Menem, más que cuidarlo.

Primero la irresponsabilidad directa del señor Guzmán es haber alquilado el mismo local que por muchos años lo usó como Comando partidario el FPV y quizás eso no hubiera desatado la furia de nadie, si el propio representante libertario no se hubiera montado en un falso relato reivindicatorio, como trazando “un antes y un después” en la provincia, con la llegada de LLA, diciendo claramente que “desplazaba” al FPV de la provincia, como si “conquistara” un bastión político, cuando en realidad solo había alquilado el mismo salón que usaban los K, puesto en arrendamiento por una inmobiliaria local.

Lo dije con la suficiente anticipación; era una acción innecesaria de un relato populista, que pasó de “K” a “M”. Nadie le dijo al señor Guzmán que con esta parodia, le daba argumentos y motivos suficientes para que el kirchnerismo aplicara lo que sabe hacer y mucho más aún, en la provincia donde por 32 años gobernó, se gestó, se reprodujo y donde actualmente está recluido.

Te puede interesar: ¿Pasamos del “relato K” al “relato M”?. Un hecho que es ciertamente anecdótico y comercial, lo tratan de vender como un triunfo inexistente

Pero si esto no fuera suficiente, trajeron a Menem el día después que se votara afirmativamente el veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario, en una ciudad donde las universidades nacionales están de paro y la mayoría de los diputados votaron en contra.

Los tarifazos al gas y la luz, en Santa Cruz, son un tema de gran vigencia y preocupación en todos los sectores, pero particularmente en la Patagonia donde la vida cotidiana se sustenta en la energía (tanto en invierno como en verano) y es muy poca la gente que la puede pagar sin afectar seriamente el presupuesto familiar.

En Santa Cruz, YCRT es una de las empresas del Estado en la lista de las privatizaciones y/o cierre, cuestión que aún no se ha definido y Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, ha dejado más de 3.000 personas sin trabajo, no tienen plazo de inicio y el mensaje del presidente Milei ha sido que no está entre sus prioridades de gobierno.

¿No la vieron?

Si el organizador de un acto político de un partido que es hoy el responsable de conducir el país, no tuvo la capacidad suficiente para analizar estos aspectos y evaluar si era o no el momento adecuado para organizar un acto partidario con la presencia de uno de los más controvertidos hombres que flanquean a Milei, como es el titular de la Cámara de Diputados, es que no saben nada o carecen de la mínima capacidad para representar un partido que en Santa Cruz, ganó por sobre el kirchnerismo en las urnas por hastío de la gente con el modelo K establecido (tal como le sucedió a Claudio Vidal), pero difícilmente LLA permanezca superando hoy en preferencias a otros partidos políticos en la provincia, donde además, carece de figuras reconocibles y representativas tanto a nivel local como provincial.

Los organizadores del acto de lanzamiento, tampoco tramitaron ante las autoridades provinciales y/o la policía o el Ministerio de Seguridad, el acompañamiento de efectivos de la policía provincial, un elemento que no se puede soslayar en cualquier acto de este tipo.

Concluyendo: por acción u omisión, los encargados de montar el acto de lanzamiento del partido La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz fallaron en los elementos claves y fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de exponer una figura pública nacional en un contexto político y social complicado.

El señor Guzmán subestimó claramente al electorado que en diciembre del 2023 le dio el voto a Javier Milei y olvida que ya van 9 meses de gobierno y el descontento público se hace cada vez más omnipresente y en esta oportunidad había al menos cuatro o cinco hechos concurrentes que deberían haber sido claves para replantear la llegada de Martín Menem en esta actualidad social y política de la provincia.

La Libertad Avanza se creyó su propio discurso y actuó en consecuencia. Hoy sus jefes políticos a nivel nacional deben estar replanteándose la capacidad, no solo organizativa, sino política de quienes tiene a su cargo la tarea nada fácil de representarlos, no ya en campaña cuando todo giraba sobre la incógnita de quién era realmente Javier Milei, sino ahora que la sociedad se desayunó que la política de shock y la motosierra, toca profundamente la vida del jubilado y el trabajador de menores recursos, salva a la casta, ataca la educación pública, pone un salvavidas a los chorros de guante blanco y evasores, mediante el blanqueo y el gobierno cuida el déficit con el sacrificio de los que menos tienen justificando todo en el alienado mensaje “Yo te lo dije”, como si fuera suficiente argumento para hacernos creer que nos merecemos que nos traten de la peor manera por los desastre que hicieron los anteriores a los cuales el propio Milei no denuncia mientras mantiene políticamente viva a CFK para diferenciarse públicamente, como lo hizo mucho antes Mauricio Macri, a quien así le fue. (Agencia OPI Santa Cruz)