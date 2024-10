¿Pasamos del “relato K” al “relato M”?. Un hecho que es ciertamente anecdótico y comercial, lo tratan de vender como un triunfo inexistente

(Por: Rubén Lasagno) – Hoy en diario La Opinión Austral publicó una nota que como anécdota suma y es casi simpática, pero dista de ser una “conquista” política del partido de Javier Milei en Santa Cruz, como es el tono en que lo quieren “vender” a la opinión pública.

Dice el título del diario capitalino “El partido de Milei se quedó con el histórico “Comando” kirchnerista”; y alude a que La Libertad Avanza, partido político oficialista que se acaba de nacionalizar, ocupa el histórico local del Frente Para la Victoria en calle Julio A Roca 1275 de Río Gallegos.

Hasta ahí la cuestión de color, lo anecdótico. Lo que suma argumentativamente la nota del diario para sostener y/o construir un relato alrededor de la ocupación, por parte del partido de Milei, del mismo espacio físico que ocupó el kirchnerismo, es “Relato M”; carece de sustento y solo obedece a una construcción política que se “autopercibe” como un cambio y usa un hecho simplemente comercial, lo cual está lejos de ser una coincidencia porque no tengo ninguna duda que los de LLA fueron a buscar “ese local” para funcionar y lo intenta transformar (porque no lo logra) de ribetes triunfalistas, como ícono de que en Santa Cruz “las cosas empezaron a cambiar” y de hecho, el medio cita palabras del representante del partido en Santa Cruz Jairo Guzmán, quien dijo “La idea de tomar posesión de un lugar tan emblemático para el kirchnerismo fue para demostrar que hay un cambio de época en la provincia, y que el cambio lo viene a representar La Libertad Avanza“.

Los cambios de muestran no se pregonan

Los cambios, debemos decirle al señor Guzmán, tan enfervorizado en hacernos creer que Santa Cruz asoma a una nueva época, se demuestra con los hechos concretos, con los cambios de paradigmas, con los kirchneristas de Santa Cruz que delinquieron y se enriquecieron, denunciados o presos; con los jubilados mejores pagos, no con las tarifas explotadas y el 52% de pobres a nivel nacional y aún más en la provincia. Una época distinta sería ver a los empleados públicos que no estén en su mayoría bajo la línea de pobreza; que por no denunciar a los que corresponden, que delinquieron (Cristina, Alberto, Massa, Alicia), el presidente (dueño de su partido) meta cirugía sin anestesia en hospitales, universidades, jubilaciones, etc salvando el déficit, pero deje activos algunos nichos de corrupción que son realmente intocables a través de los tiempos, como el blanqueo, la timba financiera, el cobro de las doble jubilaciones, etc.

Eso sería un cambio de época, no lo que estamos viendo y menos va a cambiar algo porque La Libertad Avanza ocupe físicamente el espacio que por muchos años usó el Frente Para la Victoria, al que ni Jairo Guzám ni Javier Milei ni Martín Menem para quien preparan el acto, han convalidado en la práctica exponiendo a los ladrones, en la justicia.

La nota luego hace hincapié en que el local “huele a pintura fresca”, pero donde realmente el relato asocia el aire de “renovación” del edificio con el político/ideológico, dado que sobre las imágenes de Néstor Kirchner, Cristina, Alicia y “La chachi” Velázquez, pintaron la de Javier Milei y el logo de La Libertad Avanza.

Ese “maquillaje” de las paredes del otrora “comando K” (alhora “Comando M”) no sirve para nada, sino y solo, para construir un relato vacío y sin contenido.

Mientras Guzmán se muestra eufórico “por el cambio”, su propio lider político Javier Milei, pone en el escenario a Cristina Fernández (como lo hizo Macri), pacta con los sindicatos K y le asegura a la viuda que la ley de Ficha Limpia dormirá el sueño de los justos, para que la señora no tenga impedimentos judiciales en el armado 2025/2027, si por alguna razón los jueces aseguran el doble conforme de su condena desde los Tribunales.

Si Jairo Guzmán cree que llegaron para cambiar, realmente, que nos muestra fotos de él entrando en los juzgados denunciando a todos los malos funcionarios K y gobernadores que en los últimos 30 años dejaron a la provincia en estas condiciones y ahí, entonces si, vamos a creer que algo comenzó a cambiar. Mientras tanto, es puro cotillón, relato básico y una mentira maquillada.

Ningún acto heroico

Y finalmente, el propio diario La Opinión Austral revela que no hay ninguna “gesta renovadora” en ciernes, nada corresponde a “un cambio de rumbo” ni nada que se le parezca. Se trató solo de una transacción comercial, ya que el dueño del local falleció y quienes lo heredaron decidieron alquilarlo.

En ese marco apareció La Libertad Avanza y creyendo que la opinión pública de Santa Cruz no piensa ni analiza (como lo creyeron los K y lo sigue creyendo Vidal), buscaron ese local puntualmente para montar este relato estúpido y pretenden usarlo en calidad de “triunfo político”, como si hubieran “conquistado y/o desaalojado” al kirchnerismo de su “Comando” para poner el propio, queriendo recrear la icónica foto de la bandera de Iwo Jima del 45. Un dislate. (Agencia OPI Santa Cruz)