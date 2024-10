Intendente de Caleta Olivia pide endeudamiento y no da cuenta de las máquinas, camiones y vehículos comprados por el municipio con el Fondo Unirse

El Intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo dijo publicamente que no es frecuente que los intendentes expongan de manera transparente e inmediata su gestión, como lo hace él, señalando que ordenó presentar los balances ante el Concejo Deliberante.

“Estoy muy orgulloso del gran equipo que acompaña esta gestión. Hemos dicho siempre que la transparencia no tiene que quedarse en un discurso, tiene que ser nuestra forma diaria de actuar” dijo Carrizo y agregó “Los concejales ya tienen a su disposición los números de todos los gastos municipales y pueden seguir la ejecución presupuestaria en el mismo período en que se realiza. Esta simultaneidad no tiene antecedentes en los últimos gobiernos municipales”, señaló Carrizo a los medios.

¿Transparencia?, está por verse

El 5 de octubre OPI difundió un informe donde señalamos que mientras el gobierno provincial alienta el desendeudamiento, el intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo (SER) solicitó al Concejo Deliberante autorización para endeudar al municipio en cuatro masas salariales, para proceder a la compra de camiones, maquinarias y vehículos para la municipalidad.

El problema de Carrizo es que quiere generar un gasto descomunal (alrededor de 8 mil millones de pesos o más) para invertir en compra de máquinas y camiones y no ha dicho una sola palabra sobre dónde están las compradas en el año 2023 por el ex Intendente Fernando Cotillo, a través del fondos UNIRSE.

De acuerdo a la fundamentación del documento elevado por Carrizo al CD, en el párrafo cuarto dice expresamente: “Que invertir en maquinarias, vehículos y aplicaciones informáticas nuevas, brinda la posibilidad de cumplir con las obligaciones y demandas en los distintos sectores de la localidad, ya que las maquinarias que posee el actual erario municipal generan excesivos gastos de reparación y mantenimiento, impidiendo la atención con eficacia de las distintas tareas que surgen ya sean programadas urgencias y/o emergencias”.

De acuerdo al Boletín Oficial Nº 505 del año 2023, el municipio de Caleta adherido al Fondo UNIRSE por Resolución 49 del 2022, accedió, a través del mismo, a la compra de una máquina cargadora frontal por $ 21.657.779,00, un camión recolector-compactador de basura por $ 29.099.622,50 y un camión volcador para el municipio por $ 30.638.322,99.

El ex intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo en una de las maquinas compradas

A principios del mes de febrero 2023, el ex intendente Cotillo se encargó de publicitar por todos los medios de comunicación de Caleta Olivia, la compra de las maquinarias, exhibiendo las mismas en un acto público donde el entonces jefe comunal dijo: “Dichas adquisiciones se lograron gracias a los fondos aportados por parte de la empresa CGC (áreas compradas a Sinopec) y la Provincia, a través de los fondos UNIRSE. Es preciso señalar que el año pasado se firmó un convenio, junto a dicha compañía, donde se estipuló que el 50% de los aportes, por un millón de dólares que le corresponde a la Comuna, estarían destinados a la compra de vehículos, y el otro restante, a obras. Por este hecho se continuó dando cumplimiento a dicho compromiso y en primera instancia el municipio concretó la compra de cinco camionetas Ford Ranger 4×2 0 km, las cuales fueron entregadas en noviembre a las distintas secretarias que la requerían”.

Mismos argumentos y más fondos

El Intendente Pablo Carrizo ha usado los mismos argumentos que su antecesor hace un año y medio, para proceder a la compra de máquinas y vehículos, sin que haya dado cuenta del equipamiento nuevo que posee Caleta Olivia a través de la inversión realizada por el Fondo UNIRSE.

Carrizo también omite decir por qué no usa el mismo mecanismo que el intendente anterior, para la compra de bienes de capital y pide endeudar a la municipalidad en 4 masas salariales, saliendo a pedir créditos a tasas muy altas, como las que se ofrecen hoy en el mercado financiero.

Es decir, con los mismos argumentos que Cotillo pero usando otros medios de financiamiento, el actual intendente del SER en Caleta Olivia, quienes reponer bienes que ya tiene y/o comprar nuevos sin mayores explicaciones que los existentes están prácticamente obsoletos, porque según Carrizo las reparaciones que exige su mantenimiento son muy costosas, cuestión que teniendo en cuenta la escasa antigüedad de 1 años y medio desde la compra, habría que investigar si se rompen por mal uso (ante lo cual debería haber sumarios) o están justificando erogaciones por mantenimiento (lo que implicaría la existencia de denuncias).

Memoria borrosa

Sin embargo hay otros detalles que también llaman poderosamente la atención sobre la “transparencia” aludida por Carrizo.

En primer lugar habría que preguntarle al Intendente de Caleta Olivia por qué ordenó borrar la base de datos donde figuraban todos los Boletines Oficiales del municipio. Según sus propias palabras su gestión es pura transparencia.

En segundo lugar, es muy llamativo que el señor Carlos Aparicio, quien se desempeñaba como Secretario de Gobierno de Cotillo y firmó e intervino en esa compra de máquinas con el Fondo UNIRSE, hoy como Concejal de Caleta firme este endeudamiento con el mismo propósito, sin pedir una sola explicación sobre las máquinas adquiridas recientemente.

En tercer lugar el Intendente Pablo Carrizo parece no importarle investigar la desaparición de las motoniveladoras que faltan del municipio y que el ex Intendente José Córdoba le habría “regalado” a una empresario amigo que dejó de ser taxista y ahora tiene su propia empresa vial.

Hay una memoria demasiado borrosa, de parte del Intendente y los Concejales, que no les permite visualizar si lo que están haciendo ya se hizo y si se hizo, para qué se vuelve a hacer.

Hasta ahora, el único argumento para la compra de maquinarias nuevas se ciñe a la necesidad del municipio de contar con una flota renovada de maquinarias y vehículos, sin explicar por qué a más de un año (solamente) la necesidad de semejante inversión se hace impostergable, cuando el cuadro conflictivo que tiene el municipio de Caleta Olivia con el personal, se funda, precisamente, en la falta de fondos para responder a las cuestiones salariales. (Agencia OPI Santa Cruz)