El Peronismo es el T-1000 de la política. Ahora se rearma tras los despojos del kirchnerismo absurdo: Cristina Fernández y Pablo Grasso

(Por: Rubén Lasagno) – T-1000 es el nombre del robot de metal líquido que en Terminator II se rearma cuando se derrite, presente en aquella icónica imagen de la película de ciencia ficción en la cual se licúa para escapar de los barrotes y transformado en gotas como de estaño caliente que se atraen entre sí, se vuelve a transformar en el robot destructivo que persigue “a los buenos”.

El Peronismo es el T-1000 de la política argentina. Se destruye y se reconstruye, independientemente del material que se use en la reconstrucción; en los últimos 20 años la aleación preponderante ha sido el kirchnerismo, un material deteriorado, impopular, corrosivo, tóxico, muy conocido por sus propiedades (además de las que se constatan con escrituras de grandes pisos en Miami) nefastas para la salud económica y social de los argentinos.

Ese podríamos llamar neoperonismo, perokirchnerismo o simplemente ladriprogresismo peronista, el cual dista mucho del Peronismo clásico, aquel fundado sobre los principios del General, que nos guste o no, tenía una mínima coherencia, más pragmática y menos endogámica que el kirchnerismo en su concepción más dogmática, donde algunos trasnochados inventaron una izquierda P que el propio líder y jefe del partido odió, despreció y hasta echó de Plaza de Mayo.

El rearmado del T-1000

Prácticamente no ha quedado nada del protoperonismo, tanto a nivel nacional como provincial. Si hoy Ricardo Quintela y Axel Kicillof aparecen como alternativas y Cristina Fernández busca liderar el Partido Justicialista en el país y su interlocutor válido es Máximo Kirchner, está todo dicho. El peronismo como tal se encuentra erosionado hasta los cimientos y es un cajón vacío de hombres, mujeres, conducción e ideas.

La postulada por su hijo y los sobrevivientes K que llevan adelante el “operativo clamor” para que vuelva sin memoria y menos aún remordimiento, tiene una ficha de antecedentes más sucia que una papa.

Viene de fracaso en fracaso, aunque el último del 2023 haya estado contaminado por la peor escoria que pudo haber recolectado de la cloaca en la que se mueve como su ambiente natural: Alberto Fernández y Sergio Massa.

Y gracias a los buenos oficios de Javier Milei, que trajo a Cristina al escenario político 2024, tal como en su momento lo hizo el propio Mauricio Macri, la condenada, a punto de lograr el doble conforme que la podría dejar fuera de juego como candidata electiva, hoy vuelve a los escenarios postulándose como Presidente del PJ (alguna presidencia debe ostentar) con el solo fin de tener los hilos de las marionetas políticas del peronismo nacional atadas a sus dedos, controlados y a su disposición, para volver a hundirnos por cuarta vez en el mismo pozo séptico en el cual transforma al país y a la política, cuando mete sus manos.

¿Y por casa cómo andamos?

Los acólitos K incorregibles en Santa Cruz ya iniciaron su trabajo y reúnen los avales necesarios por orden y gracias de Pablo González, un todo terreno al que muchos insultan en privado y obedecen en público, porque es la mano ejecutora de la familia que le dio todo, el poder, la riqueza y la seguridad de estar siempre en la cocina del poder kirchnerista y el “Peronismo T-1000” modelo 2024.

González busca, de su mano, promover una nueva “gesta partidaria” en la provincia, sin referentes más que algún Echazú que no tiene plafón ni seguidores, dos figuras con trayectoria y rodaje como Daniel Peralta quien les viene escapando desde la Cámara y Javier Belloni que no ha decidido entrar en el juego (hasta el momento) y un claro, ferviente y compulsivo candidato a imponerse como “referente” del PJ provincial, el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Grasso, hasta el momento, se muestra como un pseudo líder peronista que basa la fuerza de su impulso político en la caja municipal de la cual hace uso y abuso desde que accedió al cargo en su primera gestión, pretendiendo instalar su marca propia. El CD no pregunta, ni cuestiona, por lo tanto, usa manos libres, abandona la ciudad, viaja, se relaciona, visita la provincia, asiste a congresos, hace festivales multimillonarios y hasta se pelea con el gobernador, creando su propio germinador político provincial.

Pablo Grasso junto a Javier Belloni en El Calafate – Foto: Pablo Grasso

Grasso se ufana de ser un díscolo dentro del PJ provincial, que plantea una alternativa al propio kirchnerismo del cual no habla, pero sin duda si sus posibilidades crecen, quien lo va a llamar será la madre putativa de los peronistas kirchnerizados de la provincia; y allí Grasso no dudará en alinearse con la madama que engendró esta especie híbrida de políticos y rapaces, diseminados por toda la geografía nacional y muy especialmente en esta provincia.

Así planteado a grandes rasgos, el Peronismo T-1000 en Santa Cruz con una oposición dinamitada en sus pilares; la UCR desaparecida o licuada entre las filas del SER, Encuentro Ciudadano con fuerzas agotadas como el huracán Helene en retirada y el CC-ARI, único espacio natural de oposición pero al momento sin volumen político suficiente, el único que puede polarizar es el actual gobernador Claudio Vidal con el SER partido que intenta buscar una pureza que no puede encontrar, porque se construyó en base a retazos de muchos otros y amalgamarlos no es tarea sencilla, menos aún para un Gobernador que no es tan “político” como debería ser.

Los “peligros” para Grasso se ciñen alrededor del poder que pueda generar Vidal quien en los últimos tiempos se ha rodeado de los sindicatos más fuertes y tiene el apoyo de petroleros, empresas del área, mineras, la UOCRA, además de los estatales, sin contar que haberse puesto al hombro a YCRT y Represas, le suma poder pero también incertidumbre ya que ata su destino político al destino de estos dos enclaves nacionales cuya decisión está en manos del presidente Milei.

Dicho esto, hay dos polos y dos cajas. Grasso con la caja municipal a su disposición y Vidal con la imponente caja pública de la provincia; pero entre los dos hay un mar de personajes fuertes de la política que no han decidido aún si van a tomar partido o se cortarán solos, cosa poco probable ante un escenario tan dispar en función de los fondos que hoy necesita cualquier candidato para abrir una sucursal del PJ en Santa Cruz o reconstruirlo sobre las bases del modelo T-1000.

Tanto Grasso como Vidal construyen sus partidos desde el Estado y es muy difícil competir en tales condiciones. La única herramienta alternativa que le quedaría a cualquier candidato que apareciera en el espectro provincial sin alinearse con alguno de ellos, es el uso de un mensaje abiertamente confrontativo con ambos: Grasso y Vidal. Una persona decidida a enfrentar a Cristina y su hijo, los fantasmas que se agitan detrás de Pablo González y Pablo Grasso y decir lo que la gente quiere escuchar: un mensaje contrapoder, demoledor y antisistema K, el cual sin llegar a la estupidez de Javier MIlei quien agotó la nafta de sus motosierra antes de llegar a la casta, demuela años de “positivismo K” en Santa Cruz y prometa un giro de 180º al modelo treintañal que tenemos. Pero eso no ocurrirá en esta provincia.

Por todo esto, el Peronismo T-1000 está en plena reconstrucción y como aquella vieja frase de que no se pelean sino que se multiplican, veremos cuántos de ellos llegan al agua, como las cientos de miles de tortugas marinas que para alcanzar la marea, deben exponerse a los depredadores en el largo cruce de la playa a cielo abierto.

Hoy todos corren por la arena y solo sobrevivirán unos pocos, o como es de manual en la selección política, solo llegarán los que puedan sobrevivir con engaños y billetazos, pero no los más aptos, precisamente, como lo determina la ley natural. (Agencia OPI Santa Cruz)