¿QUO VADIS VIDAL?

(Por: Rubén Lasagno) – El Gobernador Claudio Vidal junto con el Ministro de la Producción Gustavo Martínez y el Interventor de YCRT Pablo Gordillo viajaron a China bajo el supuesto objetivo de “buscar inversiones” y acelerar la entrada en servicio de la obra de Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa.

Algunas cosas para decir al respecto. Sin duda el objetivo de Vidal es político. Ser cabeza de serie en estas gestiones, de dos hitos de energía abandonados virtualmente por el gobierno nacional, lo pone en una posición muy favorable en Santa Cruz y el titular del SER es obvio que se prepara para darle batalla a Pablo Grasso en su camino político a la gobernación 2027.

YCRT, es un “logro a medias” de Vidal, porque hay más interrogantes que seguridades respecto de ese tema. Actualmente están viviendo “la luna de miel” que precede a la tormenta y esa tormenta depende de Javier Milei que se mantenga como una lluvia de estación o se transforme en el huracán Helen.

El primer punto es el escaso financiamiento que tendrá. Solo 8 o 9 meses de financiamiento y tres meses para lograr poner al yacimiento y la usina 240 Mw en marcha. En términos relativos, es imposible de que lo puedan cumplir.

Suponiendo que el gobierno nacional les de dos meses más de tiempo, tampoco es seguro que lograrán los objetivos que con poco financiamiento nacional y sin producción, los pueda llevar a poner a punto una usina a la cual le falta más del 40% para la entrada en servicio.

El otro sobrepeso que tiene Vidal desde lo político son los gremios. Así como el primer reflejo de los sindicatos de YCRT fue sentarse con Gordillo y hacerle una larga lista de requerimientos, si no les gusta el rumbo de exigencia que imponga la administración, amenazarán con paros y otras formas de detener la producción. Claro, los sindicatos parecen ser ajenos al metamensaje que ronda a YCRT: es la última oportunidad, si esto no funciona, el destino del yacimiento será irremediablemente incierto.

Lo que Claudio Vidal no dice y los santacruceños deben estar muy atentos, es si parte de los fondos de Santa Cruz van a ir para solventar el déficit y la corrupción en YCRT. Si es así, Vidal sufrirá un serio contratiempo político y hay muchos que balconean con esta posibilidad que pondría a una gran parte de la opinión pública provincial, decididamente en su contra.

El dique de contención

El tema Represas es más complicado. Es entendible que el gobernador Vidal vaya a China a buscar inversiones para el yacimiento y de paso endulzar los oídos de las empresas que invierten en las represas sobre el río Santa Cruz, pero también es cierto que el gobernador no tiene decisión ni poder de negociación, porque se trata de contratos, acuerdos y convenios bilaterales entre Argentina y China, donde la provincia de Santa Cruz no tiene injerencia.

También es cierto que Vidal está en China con la autorización del presidente Javier Milei, a quien, precisamente, ni las represas ni YCRT, le interesan. Pero eso no transforma a Vidal en “un negociador” en la obra de las represas, ni mucho menos.

Sin duda allí el gobernador hablará de las buenas cosas que traerá para ambos países proseguir con las obras, etc etc, pero a la hora de hablar de números, solo los maneja el gobierno de Milei y hasta el momento, no está decidido a endeudar al país en una millonada de dólares cuya gran parte irá a cubrir deudas viejas.

Conclusión: dicho esto, digamos que Vidal se pone al hombro cuestiones muy pesadas como el proyecto YCRT/Usina y las Represas, que si logran coronarse con éxito, su futuro político está asegurado, pero si fracasa, ambos se lo llevan puesto. (Agencia OPI Santa Cruz)