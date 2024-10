El cuento chino del Interventor Pablo Gordillo. Los gastos del funcionario en su viaje a China con cargo a la empresa en crisis y en tiempo de descuento

Conocido el viaje a China de una comisión encabezada por el Gobernador Claudio Vidal, en la cual además del mandatario se sumó el Ministro de la Producción Gustavo Martínez y el flamante Interventor de YCRT, Pablo Gordillo, la primera inquietud que tuvimos periodísticamente, fue saber cuánto ha gastado la provincia en viáticos, viajes y eventuales.

Hasta el momento el gobierno no ha comunicado el gasto asignado, los costos del mismo ni la cantidad de días previstos en esta recorrida (sabemos que son diez días por la documentación) cuyos objetivos son bastante difusos, por cuanto, si bien se funda en la búsqueda de clientes para el carbón de Río Turbio y acciones que buscan “destrabar” la continuidad de las represas sobre el río Santa Cruz, en un informe previo hemos desarrollado extensamente la idea y las dudas que existen sobre lo que realmente puede llegar a hacer el gobernador de la provincia en esa materia. Pero los gastos de YCRT, sí los tenemos.

En la época del e-commerce y brokers legalmente habilitados en todo el mundo (no como los intermediarios de Decoud) se hace difícil entender cómo un funcionario recién asumido, como el Interventor de YCRT Pablo Gordillo, prácticamente sin haber tomado contacto con la empresa más allá de lo formal, vuela a China dentro de una comitiva de dudoso éxito práctico, cuando debería estar abocado minuto a minuto a cumplir cuanto antes con la puesta a punto del yacimiento y la usina 240Mw, más aún teniendo en cuenta que el plazo es exiguos 90 días y Gordillo ya lleva consumido casi un mes desde que tomó el cargo.

El otro objetivo difuso está especialmente referido al tema Represas, que como dijimos ayer, es competencia directa y exclusiva del gobierno nacional, a menos, claro, que Claudio Vidal se haya transformado en un representante directo del gobierno argentino, es decir: de Javier Milei y la Libertad Avanza.

Los gastos de YCRT

Si bien aún no tenemos determinados los gastos efectuados por el gobierno provincial, OPI tuvo acceso a la documentación oficial de YCRT donde consta pormenorizadamente el costo del viaje que insume a la empresa que el Interventor sea parte de esa comitiva a China.

En total, por pasajes nacionales e internos, YCRT abonó al Interventor Pablo Gordillo la suma de $ 22.133.546,10, un total en dólares de U$S 22.166,80 más un monto de U$S 4.470 para viáticos y alojamiento (U$S 117 X 10 días U$S 1.170 y U$S 330 X día, U$S 3.300), lo cual hace una erogación total de U$S 26.636,80.

Los movimientos aéreos previstos en el presupuesto, detallan los siguientes vuelos: salida Ezeiza-Frankfurt – Frankfurt-Sanghai – Beijing-Frankfurt – Frankfurt-Ezeiza, todos por Lufthansa.

Vuelo internos en China: Shangai-Fuzhou – Fuzhou-Beijin, en todos los casos por Xiamen Airlines.

Autorizaciones y argumentos

El 10 de octubre del 2024 el Interventor Pablo Gordillo elevó nota interna a Eduardo Chirillo para que proceda a viabilizar la autorización Administrativa Nº 888/24.

En el primer párrafo el Interventor señala que solicita los fondos para el viaje a China país al cual (expresa textualmente) “…he sido convocado por funcionarios de ese país a mantener reuniones comerciales, en mi carácter de Interventor recientemente designado mediante Decreto 869/24”.

Luego de explicar que el motivo es proceder a la búsqueda de una plaza para el carbón de Río Turbio, lo cual no detalla, lo que además delata la falta de agenda con la que concurrió el Interventor a China, señala que “ …debido a la premura de la convocatoria, no fue posible respetar los plazos establecidos en la normativa DA 888/24…”, prometiendo conformar este requisito a la vuelta.

Fuimos a ver qué pasa

Sin ninguna duda y en virtud de las señales claras que existen en la propia comunicación de la empresa YCRT, el Interventor se fue a China sin una agenda comercial y/o de contacto definida antes de salir de la Argentina, lo cual derrumba el argumento del propio Gordillo, cuando dice que “fue convocado por los chinos”.

El Interventor de YCRT, Pablo Gordillo junto a Gustavo Martinez y el Gobernador Claudio Vidal en China – Foto: Prensa de Gobierno

Pero si faltaba una prueba más de esa falta de organización previa al viaje, lo cual pone en debate el verdadero objetivo del mismo, OPI accedió a un documento del 9 de octubre, un día antes del pedido oficial de fondos, donde con la firma de Pablo Gordillo, solicita al Ministerio de Economía Secretaría de Energía de la Nación “arbitre los medios para gestionar la compra de merchandising corporativo” y agrega el escrito “… que será entregados a potenciales inversores, generando una impresión positiva sobre nuestra empresa”. (Agencia OPI Santa Cruz)