Dólares financieros cierran la semana con alzas y el blue se ubica en $1.225

Los dólares financieros cerraron la semana con alzas, acompañados por una subida del dólar blue, que se ubicó en $1.225. El mercado cambiario argentino vivió una semana marcada por la volatilidad, con movimientos que reflejaron las tensiones en la economía y la constante búsqueda de refugio en activos dolarizados.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró una leve compra de US$ 1 millón este viernes, lo que contrastó con su desempeño a lo largo de la semana, en la que acumuló un saldo neto positivo de US$ 140 millones. Sin embargo, las reservas brutas del BCRA cedieron US$ 145 millones en los últimos cinco días, cerrando en US$ 28.487 millones, una señal de la presión constante que enfrenta la entidad para sostener la estabilidad del tipo de cambio.

En el mercado financiero, el dólar MEP, también conocido como dólar “bolsa”, registró un aumento de $2,62, o un 0,2%, para ubicarse en $1.162,22, con un spread respecto al tipo de cambio oficial del 18,1%. Esta suba refleja una acumulación de $27,38 (+2,4%) en comparación con el viernes pasado, lo que representa el mayor incremento desde la primera semana de julio. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL), o dólar “cable”, tuvo un retroceso de $2,72 (-0,2%) cerrando en $1.190,14, con una brecha del 20,9%. A pesar de la baja en la última jornada, el CCL mostró un aumento de $13,24 (1,1%) en la semana, el mayor en más de tres meses.

Los operadores del mercado destacaron que el desafío principal es entender la compleja relación entre el cepo cambiario, la brecha cambiaria y las reservas del Banco Central, factores que siguen definiendo el rumbo del dólar en todas sus variantes. En el mercado oficial, el dólar mayorista cerró la semana con una suba de $3,00, ubicándose en $984,50 por unidad.

En cuanto a los contratos de dólar futuro, se observaron leves caídas. Para finales de octubre, el valor descendió un 0,1% a $994,50; para noviembre, se ubicó en $1.021,50, también con una baja del 0,1%; y para diciembre, se situó en $1.051,50 con el mismo ajuste. Sin embargo, mirando hacia el año 2025, los contratos registraron un ligero descenso de hasta un 0,3% para febrero.

El dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro, también conocido como dólar solidario, se mantuvieron en $1.604,00. En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto cotizó a $1.196,54, reflejando la búsqueda de alternativas en activos digitales frente a la volatilidad cambiaria. (Agencia OPI Santa Cruz)