Rodríguez Saá criticó al kirchnerismo: “no resolvieron ninguno de los problemas de Argentina”

El ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, hizo declaraciones contundentes sobre la interna del peronismo y el rol de Cristina Kirchner en el liderazgo del espacio. Según Rodríguez Saá, “Cristina Kirchner no lo lidera” porque “genera los conflictos para liderarlos ella misma”. Estas palabras fueron expresadas durante una entrevista en Radio Splendid, donde el ex mandatario puntano lanzó duras críticas al kirchnerismo y defendió a la corriente que encabeza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Rodríguez Saá señaló que no puede confirmar si el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, apoya la lista que lidera Quintela, pero confía en que en la Provincia la opción del mandatario riojano saldrá vencedora. A pesar de no contar con el respaldo explícito de Kicillof, Rodríguez Saá destacó la importancia de su opinión, dado el peso político que tiene el dirigente bonaerense dentro del actual escenario del peronismo.

En su crítica al kirchnerismo, Rodríguez Saá fue enfático al afirmar que “las listas no son iguales: hay una federal, con las provincias, y otra porteña”. Desde su perspectiva, el kirchnerismo está destinado al fracaso, pero actúa “como si no se dieran cuenta” de esta realidad. También cargó contra la gestión kirchnerista en su conjunto, al afirmar que “en los años del kirchnerismo no se resolvieron ninguno de los problemas de Argentina”. Según el ex gobernador, Quintela, con “sus ideales y su plan de gobierno”, representa una alternativa seria para recuperar la discusión dentro del peronismo.

El ex mandatario de San Luis también apuntó contra Cristina Kirchner por su estilo de liderazgo, al que calificó como basado en la generación de conflictos: “Cristina es el liderazgo de conflicto, los genera. Es lo más feo que se puede conducir en la política”. Además, cuestionó la falta de autocrítica en torno a las figuras elegidas por el kirchnerismo, mencionando a Daniel Scioli como ejemplo.

Por otro lado, Rodríguez Saá recordó que el año pasado, cuando presentaron una “nueva” facción dentro del peronismo, no les permitieron asumir el liderazgo que buscaban. Sin embargo, sostuvo que ahora, bajo el liderazgo de Quintela, la oportunidad ha resurgido. Según él, el gobernador riojano “trabajó mucho y levantó las banderas del federalismo”, lo que les permitirá obtener un buen resultado electoral en gran parte del país, aunque admitió que “seguramente no ganemos en San Juan y Santiago del Estero, pero en el resto del país, ganamos”. (Agencia OPI Santa Cruz)