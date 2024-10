Aumento de reservas y baja del dólar blue: el BCRA suma US$ 1.245 millones en octubre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó hoy su 19° jornada consecutiva de compras de divisas, al adquirir US$ 55 millones y acumular un saldo positivo de US$ 1.245 millones en lo que va del mes. Esta serie de compras ha permitido que las reservas internacionales de la entidad crecieran en US$ 530 millones, alcanzando un total de US$ 29.045 millones. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, las reservas han experimentado un incremento acumulado de US$ 5.974 millones, un dato alentador para la estabilidad financiera del país.

Este aumento de las reservas se debe tanto a las compras realizadas en el mercado de cambios como a los movimientos relacionados con el blanqueo de capitales, una medida impulsada por el gobierno para aumentar la entrada de fondos al sistema formal. Este proceso ha generado un excedente de divisas que, junto con otras operaciones, ha contribuido a la estabilidad del mercado cambiario en las últimas semanas.

En paralelo, el dólar blue, que había registrado aumentos en jornadas previas, cerró hoy en baja por segundo día consecutivo. Según un relevamiento realizado en las cuevas de la city porteña, la cotización del dólar informal descendió $15 para situarse en $1.195 para la compra y $1.215 para la venta, acumulando una pérdida de $30 en las últimas 48 horas. Esta caída se da luego de tres subas consecutivas y ha generado un alivio en el mercado informal, con un spread entre el dólar blue y el dólar mayorista que ahora se ubica en el 23,2%, el nivel más bajo en ocho jornadas.

En lo que va de la semana, el dólar blue ha registrado una disminución total de $10, manteniéndose en una tendencia bajista que comenzó en septiembre, cuando cerró el mes con una caída de $70 (equivalente a un 5,4%) respecto de agosto. Esta baja en el tipo de cambio paralelo ha sido favorecida, en parte, por el exceso de oferta de divisas, especialmente como resultado del blanqueo de capitales.

Por su parte, en el mercado oficial, el dólar mayorista subió 50 centavos para cotizar a $986. En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP retrocedió a $1.156,16, reduciendo la brecha con el oficial al 17,3%, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) bajó un 0,5% para cerrar a $1.177,81, con un spread del 19,5% frente al mayorista.

En cuanto a los demás tipos de cambio, el dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro (también conocido como solidario) se ofrecieron a $1.608,80. Por otro lado, el dólar cripto o bitcoin se cotizó a $1.188,91, consolidándose como una opción para quienes buscan operar fuera del sistema bancario tradicional. (Agencia OPI Santa Cruz)