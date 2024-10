Exclusivo: MMX Resource, la empresa elegida por el gobernador Vidal y Gustavo Melella en TDF posee patrimonio negativo por más de 400 millones de dólares

MMX Resource Corporation, es una empresa de EEUU que ha llegado a la Argentina para hacer negocios, en base a las facilidades comparativas que existen en el país para instalación de empresas que tengan como objetivo generar energías limpias e inversión, como en el caso de Santa Cruz, en la construcción de una planta productora de combustibles líquidos, la cual de acuerdo al anuncio oficial se instalará en Punta Loyola donde el Gobernador Claudio Vidal tiene previsto otorgarle tierras y “facilidades ambientales” para su radicación, lo cual ya explicamos en informes anteriores.

Te puede interesar: Punta Loyola “la meca de las destilerías”. ¿Otra más que, como la anterior, fue una excusa para licuar capital, esconder fondos y mentir en Santa Cruz?

Esta misma empresas ha firmado un acuerdo con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella prometiendo una inversión de 500 millones de dólares para la construcción de un campo eólico de hasta 300 Mw y una planta de electrólisis que, de acuerdo al plan presentado, permitirá obtener 55 toneladas de hidrógeno verde en Río Grande.

Hasta acá todo lo bueno y espectacular de los anuncios en el marco de esta movida por las nuevas energías, en virtud de la cual se han realizado congresos y presentación de empresas y proyectos que se sumarían a las distintas provincias patagónicas.

¿No deberíamos saber algo más?

La curiosidad ante tanta “efervescencia inversionista”, nos despertó la curiosidad de saber quiénes se mueven detrás de estas promesas de tantos millones de dólares, que pintan un futuro muy prometedor, pero como ha sucedido en el pasado, luego resultan no solo un fracaso, sino, además, una carísima experiencia para los contribuyentes de Santa Cruz y del país, que con sus impuestos, sostienen estos “emprendimientos” que finalmente no se concretan, se concretan a media o simplemente resultan un globo de ensayo con millones de dólares y entrega de patrimonio, corriendo por debajo de estos acuerdos espurios entre los Estados provinciales y algunos privados.

Nos propusimos saber, entonces, cuál era la capacidad económica-financiera y operativa de MMX Resource Corporation y en vez de quedarnos encandilados con el rimbombante nombre de esta firma extranjera o extasiados por el interés de invertir en Santa Cruz, nos dedicamos a buscar sus antecedentes financieros, societarios, técnicos, patrimonial y antecedentes de inversión en sitios especializados de las empresas internacionales que cotizan en bolsa y otras que no lo hacen, pero figuran en un ranking de posicionamiento empresario destacado en estas plataformas de información como Google Finance, NYSE y Simply Wall St, entre otros. Cabe aclarar que MMX ni siquiera aparece mencionada en NYSE (New York Stock Exchange) como empresa de la Bolsa.

MMX una empresa sin calificación

De la información obtenida se puede establecer que MMX Resource Corporation posee un patrimonio negativo de casi 400 millones de dólares y sus balances arrojan números negativos, tal resulta del banco de datos y análisis financiero de la empresa.

Balances

Activos totales (Todos los números en miles)

30/04 Año 2024 / 1,045.3070 30/04 Año 2023 / 1,112.1660 30/04 Año 2022 / 1,298.3970 30/04 Año 2021 / 841.4110

Total de obligaciones netas en interés minoritario

Año 2024 / 4,859.0610 Año 2023 / 3,977.4890 Año 2022 / 3,054.3770 Año 2021 / 6,611.4520

Total de Patrimonio en bruto (todos negativos)

Año 2024 / -3,813.7540 Año 2023 / -2,865.3230 Año 2022 / -1,755.980 Año 2021 / -5,770.0410

Activos tangibles netos (Todos negativos)

Año 2024 / -3,823.6250 Año 2023 / -2,875.1940 Año 2022 / -1,765.8510 Año 2021 / -5,779.9120

Otros punto evaluados

En el historial de Beneficios e ingresos, la plataforma de información califica a MMX Resource Corporation como empresa “No rentable”

Entre el 21 de junio de 2014 y 21 de junio de 2024, la empresa tuvo “ingresos cero”.

En el rubro de calificación “Tendencia de beneficios” describe: MMX no es rentable pero ha reducido pérdidas en los últimos 5 años a un ritmo de 0,5 % por año.

En el apartado “Acelerando crecimiento”, la calificadora señala “No se puede comparar el crecimiento de los beneficios de MMX en el último año con su promedio de los últimos 5 años, porque no es rentable”

Y en “Beneficios Vs Industria” expresa “MMX no es rentable, por lo que resulta difícil comparar el crecimiento de sus beneficios en el último año con el de la industria oil and gas (-36,3%).

En el “Alta ROE” señala “El pasivo de MMX supera su activo por lo que es muy difícil calcular su rentabilidad financiera”.

En el capítulo “Crecimiento futuro”, la base de datos, indica específicamente sobre MMX Resource Corporation, lo siguiente:

Exclusivo: MMX Resource, la empresa elegida por el gobernador Vidal y Gustavo Melella en TDF posee patrimonio negativo por más de 400 millones de dólares

En esta sección solemos presentar previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios basadas en las estimaciones por consenso de analistas profesionales para ayudar a los inversores a comprender la capacidad de la empresa para generar beneficios. Pero como MMEX Resources no ha proporcionado suficientes datos anteriores y no dispone de previsiones de analistas, sus beneficios futuros no pueden calcularse de forma fiable extrapolando datos anteriores o utilizando las previsiones de los analistas. Es una situación poco común, ya que el 97% de las empresas disponibles en SimplyWall St sí disponen de datos financieros anteriores”.

En relación a la perspectiva de “Crecimiento futuro” que contempla el analitic empresario, resume el siguiente concepto:

“Este índice no solo evidencia el nivel de endeudamiento del negocio, sino también mide su capacidad real para asumir posibles pérdidas. Así pues, la ratio de endeudamiento de un negocio es un indicador de su estructura financiera, en tanto en cuanto establece una relación entre los recursos propios –lo aportado por accionistas– y los recursos ajenos– lo aportado por prestamistas. Aunque este índice no contempla las inversiones de una empresa, su valor es crucial en la toma de decisiones de gestión o de inversión”.

Lo que debemos preguntar

Visto la radiografía financiera que hacen los sitios especializados de la Bolsa de New York, sobre la empresa que acaba de firmar memorandum de entendimiento con la provincia de Santa Cruz, para instalarse como inversora para la construcción de una Planta destiladora de combustibles líquidos en Punta Loyola y los antecedentes negativos que la misma posee, habría que pensar seriamente si es la empresa adecuada para asociarse con Santa Cruz (también con Tierra del Fuego) y hasta dónde realmente será verdad la capacidad de inversión que dice tener, cuando la información sobre su historial empresario es absolutamente negativo.



La otra posibilidad es que se trate de una nueva “pantalla empresaria” con fines aparentemente “loables”, como lo fue cuando en el 2011 el kirchnerismo presentaba a Patagonia Energética SA como la panacea de desarrollo en Punta Loyola, la prosperidad económica de Santa Cruz y la fuente de nueva mano de obra y luego, todo quedó sepultado por la mentira, la corrupción y los créditos que se cedieron, nadie sabe quién los pagó y las tierras que se cedieron, jamás las devolvieron al patrimonio provincial. ¿Será éste un nuevo caso?. (Agencia OPI Santa Cruz)