Kamala Harris llama “fascista” a Donald Trump en foro de CNN

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial, Kamala Harris, calificó al exmandatario republicano Donald Trump como “fascista”, según medios internacionales. Harris hizo estas declaraciones durante un foro de CNN, donde afirmó que Trump, si volviera a ser presidente, sería una amenaza para la seguridad y el bienestar de Estados Unidos, y añadió que el exmandatario “admira a los dictadores y es fascista”.

Los comentarios de Harris se produjeron tras las declaraciones del exjefe de gabinete de Trump, John Kelly, quien reveló en entrevistas con The New York Times y The Atlantic que Trump elogió a Adolf Hitler mientras ocupaba la presidencia. Kelly, un general retirado del Cuerpo de Marines, recordó cómo Trump se refirió de manera positiva a los “generales de Hitler” en conversaciones privadas.

Harris, al ser consultada sobre si creía que Trump es un fascista, respondió de manera categórica: “Sí, lo creo”. También señaló que Trump, de ser reelegido, no estaría sujeto a moderación por parte de asesores que podrían frenar sus impulsos más extremos.

La vicepresidenta también insistió en la necesidad de que Estados Unidos tenga un presidente que mantenga altos estándares, recordando que Trump, según Kelly, admiró abiertamente al líder nazi durante su mandato. (Agencia OPI Santa Cruz)