Entre la burla y la inconsciencia. En medio de la crisis de la educación pública, el gobierno pone de ejemplo a una escuela privada petrolera

Hay paro docente, conciliación obligatoria, una paritaria fallida por un ofrecimiento de 3,5% para los próximos tres meses, una situación de crisis global en la provincia en el área de Educación, donde el gobierno no ha podido dar respuestas y cumplir las expectativas generadas por el propio gobernador en campaña y sin embargo, todo el Ejecutivo provincial se hizo presente en un acto llevado a cabo en la “Escuela del Viento”, propiedad de la Mutual del Sindicato de Petroleros Privados, en oportunidad de inaugurar un Taller de Innovación Educativa.

Los discursos

Claudio Vidal, gobernador de la provincia, dijo: “No son momentos fáciles, lamentablemente esa es la realidad de nuestro país y nuestra provincia, pero qué importante es ver que las cosas que se planificaron alguna vez pueden continuar. Hoy me toca cumplir funciones en otro lugar, pero es muy lindo ver cómo la Mutual 12 de Septiembre sigue creciendo e inaugurando obras y trabajando en materia educativa y a su vez en materia productiva”.

Roberto Borselli, asesor pedagógico, manifestó “La escuela se tiene que modernizarse, empezar a acompañar estos tiempos vertiginosos que están atravesados por la tecnología, pero también, no debe perder un rasgo muy importante, que es la humanidad. A su vez, tanto la familia como la escuela tienen que generar un trabajo en sinergia para que la enseñanza-aprendizaje esté acompañado por este prime dro”.

Iris Rasguido, Presidente del CPE, sostuvo: “este presente tiene mucha importancia ya que tiene que ver con el futuro de los santacruceños, con una base estructural, para que toda la comunidad pueda transformarse y tener una buena calidad de vida”.

¿Yo señor?, no señor

Los tres son autoridades en el ámbito educativo de la provincia y el gobernador el encargado de delinear las política públicas, entre ellas todo lo que hace a la Educación en Santa Cruz. Pero ninguno de ellos, hablaba de la educación pública, sino de un emprendimiento privado que ideó y desarrolló Vidal en campaña a la gobernación, siendo Secretario General de sindicato de petroleros, a cuyo frente hoy está Güenchenen, que responde al gobernador y comparten los mismo intereses políticos y sindicales.

Es decir, las principales personas que deberían estar preocupadas por restaurar la Educación en Santa Cruz, proponen como ejemplo a una escuela privada que es propiedad de ellos mismos, mientras, el trabajo que deben hacer para la comunidad educativa pública, a lo cual se comprometieron en largos discursos de los cuales hay sobrados registros, todavía espera su comienzo.

Rafael Güenchenen del Sindicato de Petroleros – Foto: Prensa de Gobierno

Si uno analiza los discursos de los tres altos funcionarios provinciales sobre la Educación, se nos genera una gran duda; si hablan de la escuela pública o de una privada, a la cual buscan exponer como el ejemplo de lo que es su iniciativa en la materia. Es decir, el mensaje subliminal implícito es “Si no podemos hacer esto, es porque no nos dejan, no porque no podamos”.

Y si, hablaban de una escuela privada que fundaron ellos mismos y hoy la enarbolan como un ejemplo de aquello que como funcionarios públicos, no logran hacer con la Educación, porque no saben o no pueden. (Agencia OPI Santa Cruz)